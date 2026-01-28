Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. Januar 2026

Namenstag

Aquilin, Poppo, Radegund, Valerius

Historische Daten

2025 – Eine Woche nach der Messerattacke von Aschaffenburg setzt die Union im Bundestag einen Antrag auf Verschärfung der Migrationspolitik mit Hilfe der AfD durch. In den folgenden Tagen gehen bundesweit Zehntausende Menschen gegen einen Rechtsruck auf die Straße.

2011 – Zehn Menschen sterben, als ein Nahverkehrszug bei Oschersleben in Sachsen-Anhalt mit einem Güterzug zusammenstößt. Ein Lokführer hatte zwei Haltesignale überfahren.

1996 – Das venezianische Opernhaus «La Fenice» wird durch einen Brand fast vollständig zerstört.

1986 – In Uganda übernimmt Yoweri Museveni die Macht. Seine Rebellenbewegung «Nationale Widerstandsarmee» (NRA) hatte zuvor die Hauptstadt Kampala erobert. Museveni ist heute einer der am längsten regierenden Präsidenten Afrikas.

1886 – Carl Friedrich Benz meldet das Patent für sein «Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb» unter der Patentnummer 37435 beim Berliner Patentamt an. Dieses Datum gilt als Geburtsstunde des modernen Automobils.

Geburtstage

1978 – Martin Schmitt (48), deutscher Skispringer, Weltcup-Gesamtsieger 1998/1999 und 1999/2000; Weltmeister (Einzel und Team) 1999 und 2001

1966 – Romário (60), brasilianischer Fußballer, Fußball-Weltmeister mit Brasilien 1994

1954 – Oprah Winfrey (72), amerikanische Schauspielerin («Die Farbe Lila») und Talkmasterin («The Oprah Winfrey Show»)

1948 – Guido Knopp (78), deutscher Journalist und Historiker, Leiter des Programmbereichs Zeitgeschichte beim ZDF 1984-2013

Todestage

2025 – Max Schautzer, österreichischer Moderator («Pleiten, Pech und Pannen», «Die Goldene Eins», «Immer wieder sonntags»), geb. 1940