Was geschah am 29. Dezember?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. Dezember 2025

Namenstag

Thomas

Historische Daten

2020 – Der französische Fußball-Meister Paris Saint-Germain trennt sich von Trainer Thomas Tuchel.

2010 – Sicherheitskräfte vereiteln einen Terroranschlag auf die Zeitung «Jyllands-Posten» in Kopenhagen. Es werden fünf Männer festgenommen. Sie wollten ein Blutbad anrichten, weil die Redaktion 2005 die Karikaturen mit dem Propheten Mohammed veröffentlicht hatte.

2000 – Auch der Vatikan führt die Einheitswährung Euro ein. Ein entsprechendes Abkommen wird in Rom unterzeichnet.

1890 – Am Wounded Knee in South Dakota umzingeln und ermorden bewaffnete US-Kavalleristen rund 300 wehrlose Ureinwohner vom Volk der Lakota-Sioux.

1845 – Texas tritt als 28. Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika bei.

Geburtstage

1956 – Christine Errath (69), deutsche Eiskunstläuferin, Weltmeisterin für die DDR 1974, dreifache Europameisterin und Olympia-Bronze 1976

1953 – Matthias Platzeck (72), deutscher Politiker, brandenburgischer Ministerpräsident 2002-2013, SPD-Vorsitzender 2005-2006

1953 – Thomas Bach (72), deutscher Sportfunktionär, IOC-Präsident 2013-2025, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes 2006-2013, Florett-Mannschaftsolympiasieger 1976 und -weltmeister 1977

1800 – Charles Goodyear, amerikanischer Chemiker, entwickelte das Verfahren der Vulkanisation von Kautschuk zur Herstellung von Gummi, gest. 1860

Todestage

2024 – Jimmy Carter, amerikanischer Politiker, 39. US-Präsident 1977-1981, Friedensnobelpreis 2002, geb. 1924

1170 – Thomas Becket, englischer Erzbischof, Erzbischof von Canterbury 1162-1170, nach seiner Ermordung heiliggesprochen 1173, geb. 1118