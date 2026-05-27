Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. Mai 2026

Namenstag

Germanus, Wilhelm

Historische Daten

2025 – Das Schweizer Bergdorf Blatten wird unter riesigen Geröll- und Eismassen begraben. Oberhalb der zuvor evakuierten Siedlung hatte ein langsam bröckelnder Gipfel mit Millionen Tonnen Gestein einen Gletscher zum Absturz gebracht.

2021 – Mehr als 100 Jahre nach den Verbrechen der deutschen Kolonialmacht im heutigen Namibia erkennt die Bundesregierung die Gräueltaten an den Volksgruppen der Herero und Nama als Völkermord an. Mit 1,1 Milliarden Euro will Berlin das Land unterstützen. Vertreter der beiden Völker verlangen direkte Zahlungen an die Nachfahren von Zehntausenden Toten.

2011 – Bei einem Referendum im streng katholischen Malta stimmt eine Mehrheit von 53 Prozent für ein gesetzliches Scheidungsrecht.

1961 – Der Londoner Rechtsanwalt Peter Benenson gründet die Menschenrechtsorganisation «Amnesty International».

1926 – General Gomes da Costa führt einen Militärputsch in Portugal an. Das Parlament wird aufgelöst und die Verfassung der Ersten Republik faktisch abgeschafft.

Geburtstage

1981 – Boris Herrmann (45), deutscher Segelsportler, beendete 2021 als erster Deutscher die Vendée Globe, eine der härtesten Segelregatten

1976 – Michael Thurk (50), deutscher Fußballspieler (1. FSV Mainz)

1971 – Marco Rubio (55), amerikanischer Politiker, Außenminister seit 2025

1968 – Kylie Minogue (58), australische Popsängerin («Can't Get You Out Of My Head»)

Todestage

1981 – Stefan Wyszynski, polnischer Kardinal, Primas von Polen 1949-1981, Seligsprechung 2021, geb. 1901