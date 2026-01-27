Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. Januar 2026

Namenstag

Britta, Irmund, Karl, Maura, Thomas

Historische Daten

2021 – Der Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, Stephan Ernst, wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Oberlandesgericht Frankfurt stellt zudem die besondere Schwere der Schuld fest.

2006 – Beim Einsturz des Daches einer Messehalle während einer Brieftaubenschau im polnischen Kattowitz werden 65 Menschen getötet.

2001 – Papst Johannes Paul II. ernennt überraschend die beiden deutschen Bischöfe Karl Lehmann aus Mainz und Johannes Joachim Degenhardt aus Paderborn zu Kardinälen.

1986 – Die US-Raumfähre «Challenger» explodiert 73 Sekunden nach dem Start in Cape Canaveral. Alle sieben Astronauten kommen ums Leben.

1966 – Nach einem abgebrochenen Landeversuch in Bremen prallt eine Convair 440 Metropolitan der Lufthansa auf eine Wiese wenige hundert Meter hinter dem Flugplatz. Alle 46 Insassen sterben – unter ihnen die Schauspielerin Ada Tschechowa und sieben italienische Sportler. Die Ursache für das Unglück bleibt ungeklärt.

Geburtstage

1966 – Andrea Berg (60), deutsche Schlagersängerin (Album «Zwischen Himmel & Erde», Song «Du hast mich tausendmal belogen»)

1956 – Peter Schilling (70), deutscher Sänger («Major Tom»)

1941 – Jochen Busse (85), deutscher Kabarettist, Komiker und Schauspieler (RTL-Comedy-Show «7 Tage, 7 Köpfe»)

1941 – Peter Voß (85), deutscher Journalist und Rundfunkintendant, Intendant des Südwestfunks 1993-1998 und des nachfolgenden Südwestrundfunks 1998-2007

Todestage

2021 – Ernst Gottfried Mahrenholz, deutscher Jurist und Politiker, Richter am Bundesverfassungsgericht 1981-1994, geb. 1929