Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. August 2026

Namenstag

Augustinus, Elmar, Joachima

Historische Daten

1996 – Der britische Thronfolger Prinz Charles und Prinzessin Diana werden 15 Jahre nach ihrer Hochzeit in London geschieden.

1991 – Die Außenminister Hans-Dietrich Genscher (Deutschland), Roland Dumas (Frankreich) und Krzysztof Skubiszewski (Polen) rufen bei einem Treffen in Thüringen das «Weimarer Dreieck» ins Leben. Das Gesprächsforum soll nach der Überwindung der europäischen Teilung die drei Staaten näher zusammenzubringen.

1981 – Die «Alte Oper» in Frankfurt am Main wird nach einem 200 Millionen Mark teuren Wiederaufbau feierlich eingeweiht.

1941 – Kurz nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion werden die Wolgadeutschen auf Befehl des Obersten Sowjets aus ihrem historischen Siedlungsgebiet in Südrussland in die Verbannung nach Kasachstan und Sibirien geschickt.

476 – Der römische Feldherr Orestes wird vom germanischen Heerführer Odoaker geschlagen und getötet. In der Folge wird sein Sohn, Kaiser Romulus Augustulus, abgesetzt und verbannt. Damit endet das weströmische Kaisertum.

Geburtstage

1969 – Jason Priestley (57), kanadischer Schauspieler (TV-Serie «Beverly Hills 90210»)

1961 – Jennifer Coolidge (65), amerikanische Schauspielerin («American Pie»), Emmys (2022, 2023) und Golden Globe (2023) für ihre Rolle in Serie «The White Lotus»,

1961 – Saskia Esken (65), deutsche Politikerin, Co-Vorsitzende der SPD 2019-2025

1951 – Dieter Bast (75), deutscher Fußballspieler, 412 Bundesligaspiele für Rot-Weiss Essen, VfL Bochum und Bayer Leverkusen

Todestage

2005 – Hans Clarin, deutscher Schauspieler («Das Wirtshaus im Spessart», Synchronstimme des Kobolds aus der ARD-Serie «Meister Eder und sein Pumuckl»), geb. 1929