Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. September 2025

Namenstag

Hiltrud, Kjeld, Vinzenz

Historische Daten

2024 – Der Generalsekretär der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah, Hassan Nasrallah, wird bei einem gezielten israelischen Luftangriff in Beirut getötet. Er hatte die Organisation 30 Jahren angeführt.

2010 – Auf dem Hamburger Flughafen werden die bundesweit ersten Körperscanner in Betrieb genommen. Die beiden sogenannten Nacktscanner sollen zunächst sechs Monate lang auf freiwilliger Basis getestet werden.

1950 – Mit der Verkündung des «Gesetzes über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes» wird in Köln das Bundesamt für Verfassungsschutz eingerichtet.

1825 – Zum ersten Mal kommt eine Dampflokomotive im öffentlichen Personenverkehr zum Einsatz. Sie fährt zwischen Stockton und Darlington in Großbritannien.

1590 – Papst Urban VII. stirbt nur 12 Tage nach Beginn seines Pontifikats an Malaria. Er gilt als der Papst mit der kürzesten Amtszeit.

Geburtstage

1965 – Maria Schrader (60), deutsche Schauspielerin («Aimée & Jaguar») und Regisseurin («Ich bin dein Mensch»), Regie-Emmy für die Netflix-Serie «Unorthodox»

1960 – Patrick Lindner (65), deutscher Schlagersänger («Die Stimme des Herzens») und Schauspieler

1940 – Rudolph Moshammer, deutscher Modeschöpfer, ermordet 2005

1931 – Freddy Quinn (94), deutsch-österreichischer Schlagersänger («Junge, komm bald wieder», «Die Gitarre und das Meer»)

Todestage

2020 – Wolfgang Clement, deutscher Politiker (SPD), Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit 2002-2005, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen 1998-2002, geb. 1940