Was geschah am 27. Oktober?

Berlin (dpa). Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. Oktober 2024

Namenstag

Wolfhard

Historische Daten

2023 – Nach dreiwöchigen Luftangriffen im Kampf gegen die islamistische Hamas dringen israelische Panzer in den von der Terrororganisation kontrollierten Gazastreifen ein. Israel reagiert damit auf das Hamas-Massaker vom 7. Oktober.

1989 – Der DDR-Staatsrat verkündet eine Amnestie für Flüchtlinge und Demonstranten.

1969 – Der von der schwedischen Reichsbank gestiftete Preis für Wirtschaftswissenschaften in Erinnerung an Alfred Nobel wird erstmals vergeben. Obwohl er in Nobels Testament nicht vorgesehen war, wird er gemeinsam mit den Nobelpreisen verliehen und ist genauso hoch dotiert. Deshalb gilt er als Wirtschafts-Nobelpreis.

1934 – Die Rote Armee in China beginnt ihren legendären Langen Marsch, mit dem Mao Tsetung bis 1935 die von der Nationalarmee verfolgten kommunistischen Verbände aus dem Süden in neue Stützpunktgebiete im Nordwesten Chinas führt.

1904 – In New York City nimmt die erste Untergrundbahn Amerikas ihren Betrieb auf. Die erste Linie bedient – zunächst in offenen Wagen – 28 Stationen auf fast 15 Kilometern zwischen City Hall im Süden Manhattans und der 145. Straße in Harlem.

Geburtstage

1984 – Kelly Osbourne (40), britische Sängerin, Tochter des Hardrock-Musikers Ozzy Osbourne

1944 – Georg von Waldenfels (80), deutscher Sportfunktionär und Politiker (CSU), Präsident des Deutschen Tennis Bundes (DTB) 1999-2011, bayerischer Finanzminister 1990-1995

1939 – John Cleese (85), britischer Schauspieler («Ein Fisch namens Wanda»), Mitglied der Komiker-Truppe Monty Python («Das Leben des Brian»)

Todestage

2021 – Bettina Gaus, deutsche Journalistin («Tageszeitung»), Medienpreis für Sprachkultur der Gesellschaft für deutsche Sprache 2010, geb. 1956

1974 – Rudolf Dassler, deutscher Unternehmer, Gründer des Sportartikelherstellers Puma, geb. 1898