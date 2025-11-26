Was geschah am 27. November?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. November 2025

Namenstag

Oda, Virgil, Bilhild

Historische Daten

2000 – In Norwegen gibt König Harald den längsten Straßentunnel der Welt für den Verkehr frei. Das 24,5 Kilometer Lærdalstunnel schließt die letzte Lücke der Autobahn zwischen der Hauptstadt Oslo und der Hafenstadt Bergen.

1990 – Im Halbkanton Appenzell-Innerrhoden, dem letzten Schweizer Gebiet ohne Frauenwahlrecht, wird per Gerichtsentscheidung das aktive und passive Wahlrecht für Frauen eingeführt.

1945 – US-amerikanische Wohlfahrtsverbände gründen die private Hilfsorganisation Care, die Hilfslieferungen für Europa koordinieren soll. Bis 1960 werden allein in Westdeutschland und Berlin fast 10 Millionen Care-Pakete verteilt.

1895 – Der schwedische Industrielle Alfred Nobel unterzeichnet in Paris sein Testament. Den Großteil seines Vermögens vermacht er einer Stiftung zur Verleihung von Preisen für Wissenschaft, Literatur und Frieden.

1095 – Papst Urban II. ruft auf der Synode von Clermont zum ersten Kreuzzug der Geschichte auf, um die Herrschaft über das von Muslimen eroberte Heilige Land mit Jerusalem zu erlangen. Bis 1270 gibt es insgesamt sieben Glaubenskriege um die heiligen Stätten.

Geburtstage

1980 – Evi Sachenbacher-Stehle (45), deutsche Skilangläuferin, Olympiasiegerin im Teamsprint 2010 und mit der Langlauf-Staffel 2002

1960 – Eike Immel (65), deutscher Fußballer, 534 Bundesligaeinsätze als Torhüter bei Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart

1960 – Julia Timoschenko (65), ukrainische Politikerin, Ministerpräsidentin 2005 und 2007-2010

1935 – Helmut Lachenmann (90), deutscher Komponist (Oper «Das Mädchen mit den Schwefelhölzern»)

Todestage

1895 – Alexandre Dumas, französischer Schriftsteller («Die Kameliendame»), Sohn von Alexandre Dumas dem Älteren («Der Graf von Monte Christo»), geb. 1824