Was geschah am 27. März?

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. März 2025

Namenstag

Rupert

Historische Daten

2024 – Ein Reisebus des Anbieters Flixbus verunglückt auf der A9 bei Leipzig. Vier Menschen sterben, mehr als 30 werden teils schwer verletzt. Zwei Tage später verunglückt auf der A44 in Nordrhein-Westfalen erneut ein Reisebus. Mehr als 20 Berufsschüler werden verletzt.

2020 – Nordmazedonien wird als 30. Mitglied in die Nato aufgenommen. Als Voraussetzung war zuvor der Namensstreit des kleinen Balkanstaats mit Griechenland beigelegt worden.

2015 – Siebeneinhalb Jahre nach dem Mord an der britischen Studentin Meredith Kercher in Italien werden die Amerikanerin Amanda Knox und ihr Ex-Freund Raffaele Sollecito endgültig freigesprochen. In erster Instanz waren sie zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Knox und Sollecito saßen vier Jahre in Haft.

1980 – Im Ekofisk-Ölfeld (Norwegen) sinkt die Versorgungsinsel «Alexander Kielland», nachdem einer der fünf schwimmenden Ponton-Pfeiler gebrochen war. 123 Menschen kommen ums Leben.

1955 – In der DDR wird die Jugendweihe als offizieller Festakt eingeführt. Sie war mit einem Gelöbnis auf den Sozialismus verbunden. Nahezu jeder 14-Jährige nahm bis zur Wende mehr oder weniger freiwillig daran teil.

Geburtstage

1986 – Manuel Neuer (39), deutscher Fußballtorwart, Nationalmannschaft 2009-2024

1953 – Annemarie Moser-Pröll (72), österreichische Skirennläuferin, 62 Siege in Weltcup-Rennen und ein Olympiasieg zwischen 1970 und 1980, «Wintersportler des Jahrhunderts» 1999 neben Jean-Claude Killy

1945 – Harry Rowohlt, deutscher Übersetzer und Autor, Übersetzer der Kinderbuchreihe «Pu der Bär», «Zeit»-Kolumne «Pooh's Corner», gest. 2015

1925 – Renate Delfs, deutsche Schauspielerin («Adelheid und ihre Mörder», «Der Landarzt»), gest. 2018

Todestage

2010 – Peter Herbolzheimer, deutscher Jazzposaunist, komponierte die Einzugsmusik für die Olympischen Spiele 1972 in München, seine Band: Rhythm Combination & Brass, geb. 1935