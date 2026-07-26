Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. Juli 2026

Namenstag

Bertold, Lukan, Natalie

Historische Daten

2025 – Bei einem Zugunglück im Südosten Baden-Württembergs sterben drei Menschen. 36 Fahrgäste werden verletzt, viele von ihnen schwer. Der Zug war bei Riedlingen infolge eines Hangrutsches entgleist.

2021 – In einer Anlage zur Verbrennung von Sondermüll in Leverkusen kommt es zu einer Explosion und einem Großbrand. Sieben Menschen sterben, etwa 30 werden verletzt, einige von ihnen schwer. Zahlreiche Autobahnstrecken werden gesperrt. Die Rauchwolke zieht mehr als 60 Kilometer weit bis ins Ruhrgebiet.

2001 – In der jemenitischen Hauptstadt Sanaa stoppen fünf Bewaffnete den Wagen des Handelsattachés der deutschen Botschaft, Rainer Berns, und verschleppen ihn. Am 24. September wird Berns freigelassen.

1996 – Die Olympischen Spiele in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) werden von einem Bombenanschlag im «Centennial Olympic Park» überschattet. Zwei Menschen sterben, mehr als 100 werden verletzt. Der Attentäter wird als Anhänger einer rassistisch-christlichen und antisemitischen Bewegung beschrieben.

1986 – Der Kalifornier Greg LeMond gewinnt im Alter von 25 Jahren als erster US-Radrennfahrer die Tour de France.

Geburtstage

1958 – Margarethe Schreinemakers (68), deutsche Fernsehjournalistin und Moderatorin («Schreinemakers live», «Schreinemakers TV»)

1957 – Hansi Müller (69), deutscher Fußballspieler, 42 Länderspiele, Europameister 1980

1944 – Marlène Charell (82), deutsche Tänzerin, Sängerin und Revuestar (Fernsehshow «Die Welt gehört der Frau»)

1926 – Margret Dünser, österreichische Journalistin (ZDF-Sendung «V.I.P.-Schaukel»), gest. 1980

Todestage

2006 – Elisabeth Volkmann, deutsche Schauspielerin (TV-Serien «Klimbim», «Die Rote Meile»), geb. 1936