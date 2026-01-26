Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. Januar 2026
Namenstag
Angela, Enrique, Julian
Historische Daten
2025 – Ein chinesisches Start-up löst mit der Aussicht auf günstigere Entwicklung Künstlicher Intelligenz ein Börsenbeben aus. Die Firma DeepSeek geht für ihre KI-Modelle von einem Bruchteil der bis dahin üblichen Kosten aus.
1996 – Frankreich nimmt auf dem Fangataufa-Atoll im Südpazifik seinen letzten und zugleich stärksten unterirdischen Atomtest vor.
1996 – In Deutschland wird der erste offizielle Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus begangen. An diesem Tag war 1945 das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz befreit worden.
1991 – Boris Becker gewinnt die Australian Open in Melbourne und steht damit als erster Deutscher auf Platz 1 der Weltrangliste im Herren-Tennis.
1981 – Das indonesische Fährschiff «Tamponas II» sinkt nördlich der Insel Java (Indonesien) nach einem Großbrand an Bord. Mindestens 512 Menschen kommen ums Leben.
Geburtstage
1975 – Benjamin von Stuckrad-Barre (51), deutscher Schriftsteller («Panikherz», «Noch wach?»)
1974 – Ole Einar Bjørndalen (52), norwegischer Biathlet, sechsmaliger Olympiasieger
1950 – Ulrich Deppendorf (76), deutscher Journalist («Bericht aus Berlin»), WDR-Fernsehdirektor 2002-2007
1901 – Willy Fritsch, deutscher Schauspieler («Die Drei von der Tankstelle», «Wenn der weiße Flieder wieder blüht»), gest. 1973
Todestage
1986 – Lilli Palmer, deutsche Schauspielerin («Teufel in Seide», «Frau Warrens Gewerbe») und Schriftstellerin, (Roman «Umarmen hat seine Zeit», Autobiografie «Dicke Lilli – gutes Kind»), geb. 1914
