Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. August 2026

Namenstag

Gebhard, Monika

Historische Daten

2025 – Bei einem Gottesdienst zum Schulstart in der US-Stadt Minneapolis erschießt ein Schütze von außen durch das Fenster einer Kirche zwei Kinder. 17 Menschen werden verletzt. Er selbst tötet sich auf dem Parkplatz der katholischen Schule.

2021 – Der Portugiese Cristiano Ronaldo wechselt von Juventus Turin zu Manchester United. Dort begann 2003 seine Karriere als Weltfußballer.

1991 – Die Sowjetrepublik Moldawien ruft nach einem entsprechenden Parlamentsbeschluss ihre Unabhängigkeit aus.

1971 – Erstmals öffnet in West-Berlin die Internationale Funkausstellung ihre Pforten für Besucher. 23 Länder aus Ost und West beteiligen sich an der Funk-, Fernseh- und Phonoaustellung, die 1924 als Große Deutsche Funkausstellung gegründet worden war.

1896 – Zwischen Großbritannien und Sansibar kommt es zu einem bewaffneten Konflikt. Er gilt mit 45 Minuten laut Guinness-Buch der Rekorde als kürzester Krieg der Weltgeschichte.

Geburtstage

1986 – Sebastian Kurz (40), österreichischer Politiker, Bundeskanzler 2017-2019 und 2020-2021

1961 – Tom Ford (65), amerikanischer Modedesigner und Filmregisseur (Film: «A Single Man»)

1936 – Hans Scheibner, deutscher Kabarettist (ARD-Sendereihen «...scheibnerweise» und «Nachschlag»), gest. 2022

Todestage

2021 – Heide Keller, deutsche Schauspielerin («Das Traumschiff»), geb. 1939

2021 – Wolf-Dieter Poschmann, deutscher Journalist, Fernsehreporter und -moderator für Fußball, Leichtathletik, Eisschnelllauf und Triathlon, geb. 1951