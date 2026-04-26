Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. April 2026

Namenstag

Floribert, Salman, Zita

Historische Daten

2011 – Bei einer Serie von Hunderten Tornados im Süden der USA sterben mehr als 320 Menschen. Am schwersten trifft es den Bundesstaat Alabama.

2006 – Viereinhalb Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September beginnt in New York offiziell der Neubau des World Trade Center. Mit 541 Metern wird das One World Trade Center das höchste Gebäude der USA.

1966 – Der sowjetische Außenminister Andrej Gromyko wird von Papst Paul VI. im Vatikan empfangen. Es ist das erste Treffen eines führenden Sowjetpolitikers mit einem Papst.

1956 – Der amerikanische Boxweltmeister im Schwergewicht, Rocky Marciano, erklärt auf dem Höhepunkt seiner Karriere ungeschlagen seinen Rücktritt.

1951 – Dänemark und die USA schließen einen Vertrag über Grönland, durch den die Amerikaner die Verteidigung der Insel im Rahmen der Nato übernehmen.

Geburtstage

1981 – Sandy Mölling (45), deutsche Popsängerin, Mitglied der Girlgroup No Angels («Daylight In Your Eyes», «Disappear»)

1951 – Viviane Reding (75), luxemburgische Politikerin, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission 2010-2014, EU-Kommissarin in verschiedenen Ressorts 1999-2014

1946 – Gerd Wiltfang, deutscher Springreiter, Weltmeister 1978, Europameister 1979, gest. 1997

1791 – Samuel Morse, amerikanischer Maler und Erfinder, entwickelt gemeinsam mit Alfred Vail den Morsecode, Erfinder des ersten elektromagnetischen Schreibtelegrafen, gest. 1872

Todestage

2003 – Dorothee Sölle, deutsche Theologin, Autorin («Die revolutionäre Geduld», «Mystik und Widerstand») und Friedensaktivistin, geb. 1929