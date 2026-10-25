Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 26. Oktober 2026

Namenstag

Amandus, Sigebald, Witta

Historische Daten

2021 – Der 20. Deutsche Bundestag wählt auf seiner konstituierenden Sitzung in Berlin die SPD-Politikerin Bärbel Bas als Nachfolgerin von Wolfgang Schäuble (CDU) zur Parlamentspräsidentin. Der Bundestag ist mit 736 Mandaten so groß wie nie zuvor.

2011 – Im Zuge der Bundeswehrreform sollen mehr als 120 der bundesweit 400 Standorte geschlossen oder verkleinert werden. Das gibt Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) bekannt, nachdem das Kabinett sein Konzept gebilligt hat.

2001 – In den USA treten sechs Wochen nach den Anschlägen von New York und Washington umfassende neue Anti-Terror-Gesetze («USA Patriot Act») in Kraft, die härtere Überwachungs-Maßnahmen ermöglichen.

1976 – In Südafrika erklärt sich das von der weißen Regierung in Pretoria unterstützte «Homeland» Transkei für unabhängig. Die Vereinten Nationen erkennen die Transkei nicht an.

1881 – Bei einer der berühmtesten Schießereien in der Geschichte des Wilden Westens stehen sich in Tombstone (Arizona) die Earp-Brüder Wyatt, Morgan und Virgil sowie der Revolverheld Doc Holliday auf der einen Seite und die gesetzlosen McLaury-Brüder auf der anderen Seite gegenüber. Die rund 30 Sekunden dauernde Schießerei endet mit drei Toten.

Geburtstage

1976 – Florence Kasumba (50), deutsche Schauspielerin («Black Panther», «Tatort»-Kommissarin)

1961 – Uhuru Kenyatta (65), kenianischer Politiker, Präsident 2013-2022, Sohn des ersten kenianischen Staatspräsidenten Jomo Kenyatta

1941 – Angelika Jahr-Stilcken (85), deutsche Journalistin, Mitglied des Vorstands bei Gruner + Jahr 2000-2008

1936 – Christiane Herzog, deutsche Lehrerin, Ehefrau des früheren Bundespräsidenten Roman Herzog (Amtszeit 1994-1999), gest. 2000

Todestage

1999 – Rex Gildo, deutscher Schlagersänger («Fiesta Mexicana», «Speedy Gonzales»), geb. 1936