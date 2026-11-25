Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 26. November 2026

Namenstag

Johannes, Konrad

Historische Daten

2025 – Bei dem Großbrand in einem Wohnhochhauskomplex in Hongkong sterben weit mehr als 100 Menschen. An den Gebäuden stand wegen einer laufenden Renovierung ein Baugerüst aus Bambus. Drei Männer einer Baufirma werden unter Verdacht auf fahrlässige Tötung festgenommen.

2011 – Der Autobauer Daimler will seine Nobelmarke Maybach einstellen. Daimler-Chef Dieter Zetsche räumt in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» ein, dass die Wiedereinführung der Marke 2002 ein Verlustgeschäft gewesen sei.

1976 – Der SPD-Vorsitzende Willy Brandt wird in Genf zum neuen Präsidenten der Sozialistischen Internationale gewählt.

1966 – Frankreichs Staatspräsident Charles de Gaulle weiht an der Rance-Mündung in der Bretagne das erste Gezeitenkraftwerk der Welt ein.

1941 – General Georges Catroux proklamiert im Namen der gaullistischen französischen Exilregierung den unabhängigen Staat Libanon. Frankreich hatte den Libanon seit 1920 als Mandat des Völkerbunds verwaltet.

Geburtstage

1987 – Verena Hubertz (39), deutsche Politikerin (SPD), Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen seit 2025

1961 – Dirk Michaelis (65), deutscher Sänger, Songwriter und Komponist, früherer Sänger der Band Karussell («Als ich fortging»)

1931 – Adolfo Pérez Esquivel (95), argentinischer Bildhauer und Bürgerrechtler, Friedensnobelpreises 1980, Mitbegründer der Organisation «Servicio Paz y Justicia» (Dienst für Frieden und Gerechtigkeit)

1926 – Ralf Wolter, deutscher Schauspieler (Rolle als Westernheld Sam Hawkins in den Karl-May-Verfilmungen 1962-1968), gest. 2022

Todestage

2001 – Regine Hildebrandt, deutsche Politikerin (SPD) und Biologin, brandenburgische Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen 1990-1999, Ministerin für Arbeit und Soziales der DDR 1990, geb. 1941