Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 26. März 2026

Namenstag

Larissa, Ludger

Historische Daten

2025 – Der Solidaritätszuschlag darf weiter erhoben werden. Das Bundesverfassungsgericht weist eine Beschwerde von mehreren FDP-Politikern zurück.

2021 – Bundestag und Bundesrat verabschieden ein Gesetz gegen Hetze und Hasskriminalität im Internet. Es erlaubt den Zugriff auf Daten von Handynutzern, jedoch nicht auf Inhalte.

2006 – Der Berliner Tiergartentunnel wird nach rund elfjähriger Bauzeit offiziell eröffnet. Autofahrer können den 2,4 Kilometer langen und rund 390 Millionen Euro teuren Tunnel in beide Richtungen nutzen.

1991 – Der Vertrag über die südamerikanische Wirtschaftsorganisation Mercosur wird von Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay unterzeichnet.

1971 – Scheich Mujibur Rahman ruft Ostpakistan zur unabhängigen und souveränen Republik Bangladesch aus. Es folgt ein grausamer Krieg, in dem sich das Land bis Dezember 1971 mit Unterstützung Indiens die Unabhängigkeit von Pakistan erkämpft.

Geburtstage

1981 – Maximilian Arland (45), deutscher Volksmusiker (Album: «Liebe in Sicht») und TV-Moderator (Musiksendung: «Musik auf dem Lande» im MDR)

1961 – Susanne Daubner (65), deutsche Nachrichtensprecherin («Tagesschau»)

1951 – Klaus Hoffmann (75), deutscher Chansonnier (Album «Septemberherz») und Schauspieler («Die neuen Leiden des jungen W.»)

1941 – Heiner Henze (85), deutscher Sportfunktionär, Generalsekretär des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) 1994-2003, Generalsekretär des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) 1973-1989

Todestage

1996 – Käte Strobel, deutsche Politikerin, Bundesministerin für Gesundheit 1966-1972, ab 1969 auch für Jugend und Familie, erste SPD-Frau im Ministeramt, geb. 1907