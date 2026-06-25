Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 26. Juni 2026

Namenstag

Anthelm, Johannes, Paulus

Historische Daten

1996 – Die britische Popband Spice Girls startet mit ihrer Debüt-Single «Wannabe», die zuerst in Japan erscheint, ihre internationale Karriere. Die fünf Frauen erobern mit dem Song weltweit die Spitzen der Charts, unter anderem in den USA, Großbritannien und Deutschland.

1986 – Bei einer Volksabstimmung in Irland sprechen sich fast zwei Drittel der Stimmberechtigten gegen die Einführung der Ehescheidung aus.

1981 – In der DDR wird das letzte Todesurteil vollstreckt. Der Stasi-Offizier Werner Teske wird in Leipzig mit einem Genickschuss hingerichtet. Ihm war Spionage in besonders schwerem Fall mit vorbereiteter Fahnenflucht zur Last gelegt worden.

1976 – Der CN Tower in Toronto wird eröffnet. Mit 553 Metern ist der Fernsehturm bis 2007 das höchste frei stehende Bauwerk der Welt.

1936 – Der weltweit erste Hubschrauber wird in Bremen erfolgreich getestet. Heinrich Focke hatte den FW-61 mit zwei dreiblättrigen Drehflügeln entwickelt.

Geburtstage

1961 – Greg LeMond (65), amerikanischer Radrennfahrer, gewann als erster US-Amerikaner 1986 die Tour de France, weitere Siege 1989 und 1990

1956 – Chris Isaak (70), amerikanischer Popsänger («Wicked Game»)

1951 – Jürgen Rüttgers (75), deutscher Politiker (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen 2005-2010, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie 1994-1998

1946 – Maria von Welser (80), deutsche Moderatorin und Journalistin (TV-Frauenjournal «ML Mona Lisa»)

Todestage

2011 – Reinhard Appel, deutscher Fernseh- und Radiojournalist, Intendant des Deutschlandfunks 1973-1976, Chefredakteur des ZDF 1976-1988, geb. 1927