Was geschah am 26. Dezember?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 26. Dezember 2025

Namenstag

Stephan

Historische Daten

2014 – Russland fasst angesichts der Spannungen mit dem Westen seine Militärdoktrin neu. Demnach stuft Moskau jetzt den Konflikt in der Ukraine und die Nato-Osterweiterung als Gefahr für die eigene Sicherheit ein.

2012 – Zwischen Peking und Guangzhou im Süden Chinas geht die mit 2.298 Kilometer bis dahin längste Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecke der Welt in Betrieb.

2004 – Ein Seebeben der Stärke 9,0 vor der indonesischen Insel Sumatra löst gewaltige Flutwellen – Tsunamis – aus, die die Küsten des Indischen Ozeans verheeren. Etwa 230.000 Menschen kommen ums Leben, darunter auch 552 Deutsche.

1990 – Die jugoslawische Teilrepublik Slowenien erklärt ihre Unabhängigkeit.

1952 – Erstmals wird ein Fußballspiel live im Fernsehen vom damaligen NWDR übertragen: das Pokalspiel FC St. Pauli – Hamborn 07.

Geburtstage

1962 – Volker Kutscher (63), deutscher Journalist und Schriftsteller (Romane rund um Kommissar Gereon Rath, Grundlage für TV-Serie «Babylon Berlin»)

1955 – Ulrich Meyer (70), deutscher Fernsehjournalist (Moderation des TV-Magazins «Akte» bei Sat.1. 1995-2016)

1943 – Richard Schröder (82), deutscher Theologe, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Nationalstiftung 2003-2018, Fraktionsvorsitzender der SPD in der letzten Volkskammer der DDR 1990

1925 – Georg Buschner, deutscher Fußballtrainer, Cheftrainer der DDR-Fußball-Nationalmannschaft bei 115 Länderspielen, gest. 2007

Todestage

1890 – Heinrich Schliemann, deutscher Kaufmann und Altertumsforscher, entdeckt 1873 in der heutigen Westtürkei den von ihm so bezeichneten «Schatz des Priamos», benannt nach dem mythischen König von Troja, geb. 1822