Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 26. August 2026

Namenstag

Gregor, Teresa

Historische Daten

2021 – Während der Evakuierungsmaßnahmen in der afghanischen Hauptstadt Kabul sprengt sich an einem Tor zum Flughafen ein Attentäter der Terrormiliz IS in die Luft und reißt etwa 180 Menschen mit in den Tod. Auch 13 US-Soldaten sterben.

2016 – Die Sultan-Selim-Brücke über die Meerenge von Istanbul wird eröffnet. Die mit 58 Metern breiteste Hängebrücke der Welt ist 1,4 Kilometer lang und hat acht Spuren für Autos sowie zwei Bahngleise. Die Kosten der dritten Bosporus-Brücke betrugen rund 3,5 Milliarden Euro.

1956 – Die erste Ausgabe der Jugendzeitschrift «Bravo» erscheint.

1841 – Auf Helgoland vollendet der Dichter August Heinrich Hoffmann von Fallersleben sein «Lied der Deutschen» auf eine 1797 von Joseph Haydn komponierte Melodie. Reichspräsident Friedrich Ebert erklärt es 1922 zur deutschen Nationalhymne.

1726 – In Dresden wird der Grundstein für die Frauenkirche gelegt. Das spätbarocke Gotteshaus wird 1743 fertiggestellt. Die Kuppel, Steinerne Glocke genannt, dominiert die Stadtsilhouette.

Geburtstage

2006 – Saïd El Malla (20), deutscher Fußballspieler (1. FC Köln)

1971 – Charles Friedek (55), deutscher Leichtathlet, Weltmeister im Dreisprung 1999, Rudolf-Harbig-Gedächtnispreis 2007

1941 – Barbet Schroeder (85), franko-schweizerischer Regisseur und Produzent, «Die Affäre der Sunny von B.», «Weiblich, ledig, jung sucht...»

1906 – Albert Sabin, amerikanischer Virologe, Entwickler der Schluckimpfung gegen Kinderlähmung 1954, gest. 1993

Todestage

2006 – Rainer Barzel, deutscher Politiker, CDU-Vorsitzender 1971-1973, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 1964-1973, Bundestagspräsident 1983-1984, geb. 1924