Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 26. April 2026

Namenstag

Kletus, Ratbert, Richardius, Trudpert

Historische Daten

2025 – Die Welt nimmt Abschied von Papst Franziskus. Auf dem Petersplatz versammeln sich Staatsgäste aus aller Welt und eine Viertelmillion Gläubige zur Trauerfeier. Der gebürtige Argentinier, der mehr als zwölf Jahre lang die katholische Kirche geführt hatte, wird in der römischen Kirche Santa Maria Maggiore bestattet. Er war am 21. April im Alter von 88 Jahren gestorben.

1986 – Im ukrainischen Atomkraftwerk Tschernobyl kommt es zum bis dahin folgenschwersten Reaktorunfall in der Geschichte der zivilen Nutzung der Kernenergie. Weite Teile Europas werden verseucht.

1966 – Das Internationale Olympische Komitee (IOC) vergibt in Rom die XX. Olympischen Sommerspiele 1972 nach München. Die bayerische Landeshauptstadt kann sich gegen Montreal, Madrid und Detroit durchsetzen.

1956 – Das Zeitalter der Containerschifffahrt beginnt. Der umgebaute US-Tanker Ideal X verlässt mit 58 Standardcontainern den US-Hafen von Newark/New Jersey. Zielhafen ist Houston/Texas.

1506 – In Frankfurt (Oder) wird die Universität Viadrina gegründet. Nach 300 Jahren wird sie 1811 geschlossen und nach Breslau verlegt. 1991 erfolgt die Wiedergründung als Europa-Universität am historischen Standort.

Geburtstage

1961 – Joan Chen (65), chinesisch-US-amerikanische Schauspielerin («Überleben in Malaysia», «Maos letzter Tänzer») und Regisseurin

1948 – Josef Bierbichler (78), deutscher Schauspieler und Schriftsteller, Adolf-Grimme-Preis 1998 für seine Rolle in «Freier Fall», Deutscher Filmpreis 2007 für «Winterreise»

1941 – Regine Hildebrandt, deutsche Politikerin (SPD) und Biologin, brandenburgische Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen 1990-1999, Ministerin für Arbeit und Soziales der DDR 1990, gest. 2001

1940 – Giorgio Moroder (86), italienischer Komponist und Musikproduzent, Produzent von Disco-Hits wie «Love to Love You Baby» (Donna Summer), drei Oscars für die beste Filmmusik (z.B. für «12 Uhr nachts – Midnight Express»)

Todestage

1986 – Lou van Burg, niederländischer Showmaster und Entertainer (ZDF-Show «Der goldene Schuss»), geb. 1917