Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. Oktober 2025

Namenstag

Chrysanth, Daria, Krispin

Historische Daten

2010 – Ein Erdbeben der Stärke 7,7 löst vor Indonesien einen Tsunami aus, der mehrere Dörfer auf den Mentawai-Inseln westlich von Sumatra zerstört. Mindestens 445 Menschen kommen ums Leben.

2005 – Der erste hoch auflösende Fernsehkanal Deutschlands geht in Karlsruhe auf Sendung. Das Programm von «HD HIT» wird durchgängig im neuen HDTV-Fernsehformat produziert.

2000 – Nach monatelanger Diskussion einigen sich die Umweltminister der Länder auf die Einführung eines Pflichtpfands für Dosen und Einwegflaschen. Die neue Regelung tritt zum 1. Januar 2003 in Kraft.

1990 – In Weimar tritt das Thüringer Landesparlament als erster der am 14. Oktober in den fünf neuen Ländern gewählten Landtage zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.

1555 – Der römisch-deutsche Kaiser Karl V. erklärt in Brüssel seine Abdankung. Nachfolger als Kaiser wird sein Bruder Ferdinand, neuer König in Spanien sein Sohn Philipp.

Geburtstage

1977 – Birgit Prinz (48), deutsche Fußballerin, Weltmeisterin 2003 und 2007, Weltfußballerin des Jahres 2003, 2004, 2005

1964 – Nicole (61), deutsche Schlagersängerin, gewann 1982 mit «Ein bisschen Frieden» den Grand Prix Eurovision de la Chanson (Eurovision Song Contest)

1950 – Chris Norman (75), britischer Musiker, Sänger der Rockband Smokie («Living Next Door To Alice») später Solo-Karriere («Midnight Lady»)

1825 – Johann Strauss, deutsch-österreichischer Komponist, «Walzerkönig», Sohn des gleichnamigen Komponisten Johann Strauss, gest. 1899

Todestage

2020 – Thomas Oppermann, deutscher Politiker, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion 2013-2017, Vizepräsident des Deutschen Bundestags 2017-2020, geb. 1954