Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. November 2026

Namenstag

Katharina, Margareta

Historische Daten

2021 – Seit Beginn der Corona-Pandemie sind in Deutschland 100.119 Menschen an oder mit dem Virus gestorben, meldet das Robert Koch-Institut. Etwa 5,5 Millionen haben sich bislang infiziert.

2016 – Uli Hoeneß ist wieder Präsident des FC Bayern München. Der 64-Jährige wird neun Monate nach seiner Haftentlassung erneut ins höchste Amt des deutschen Fußball-Rekordmeisters gewählt. Dieses hatte er nach seiner Verurteilung wegen Steuerhinterziehung im März 2014 aufgegeben.

2001 – Bei einer Revolte von inhaftierten Taliban-Kämpfern nahe der nordafghanischen Stadt Masar-i-Scharif werden bis zur Niederschlagung wenige Tage später Hunderte Menschen getötet. Unter den Toten befindet sich ein CIA-Mitarbeiter.

2001 – Papst Johannes Paul II. spricht die Allgäuer Klosterfrau Crescentia Höß (1682-1744) heilig.

1976 – The Band geben ihr legendäres Abschiedskonzert. Das Quintett war als Begleiter von Bob Dylan bekannt geworden. Der fünfstündige Auftritt mit prominenten Gästen wie Dylan, Joni Mitchell, Eric Clapton und Neil Young wird von Martin Scorsese zum Konzertfilm «The Last Waltz» verarbeitet.

Geburtstage

1981 – Xabi Alonso (45), spanischer Fußballer, als Trainer Deutscher Meister und Pokalsieger 2024 mit Bayer Leverkusen, als Spieler Weltmeister 2010, Europameister 2008 und 2012,

1971 – Christina Applegate (55), amerikanische Schauspielerin («Eine schrecklich nette Familie»)

1941 – Hans-Georg Moldenhauer (85), deutscher Sportfunktionär, Vize-Präsident des DFB 1995-2010, letzter Präsident des Deutschen Fußball-Verbandes (DFV) in der DDR

1881 – Papst Johannes XXIII., Papst, Amtszeit 1958-1963, heiliggesprochen 2014, gest. 1963

Todestage

2016 – Fidel Castro, kubanischer Politiker, Vorsitzender des Staatsrates (Staatspräsident) 1976-2006, Vorsitzender des Ministerrates (Ministerpräsident) 1959-2006, geb. 1926