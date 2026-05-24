Was geschah am 25. Mai?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. Mai 2026

Namenstag

Beda, Gregor, Maria Magdalena

Historische Daten

2021 – Hansi Flick soll neuer Bundestrainer der Fußball-Nationalmannschaft werden, bestätigt der Deutsche Fußball-Bund. Er wird nach der Europameisterschaft im Sommer seinen einstigen Chef und Weltmeister-Coach Joachim Löw beerben.

2011 – Im US-Fernsehen läuft nach 25 Jahren die letzte Folge der erfolgreichsten Talkshow der Welt, der Oprah Winfrey Show.

2001 – Der Mount Everest wird erstmals von einem blinden Menschen bezwungen. Der Amerikaner Erik Weihemayer erreicht den höchsten Gipfel der Welt mit 17 Teamkollegen.

1961 – Angesichts sowjetischer Erfolge in der Raumfahrt verkündet US-Präsident John F. Kennedy vor dem Kongress das Ziel eines bemannten Flugs zum Mond.

1946 – Jordanien wird als Königreich unabhängig, nachdem Großbritannien das Mandat des Völkerbundes aufgegeben hatte. 1949 wird der Staat in «Haschemitisches Königreich Jordanien» umbenannt.

Geburtstage

1976 – Cillian Murphy (50), irischer Schauspieler (Serie «Peaky Blinders – Gangs of Birmingham»), Oscar als Bester Hauptdarsteller für «Oppenheimer» 2024

1951 – François Bayrou (75), französischer Politiker, Premierminister 2024-2025

1936 – Willfried Penner (90), deutscher Politiker (SPD), Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages 2000-2005

1926 – Max von der Grün, deutscher Schriftsteller («Irrlicht und Feuer», «Vorstadtkrokodile»), gest. 2005

Todestage

2020 – Renate Krößner, deutsche Schauspielerin («Solo Sunny», «Alles auf Zucker!», TV-Serie «Stubbe – Von Fall zu Fall»), geb. 1945