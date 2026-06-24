Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. Juni 2026

Namenstag

Eleonore, Prosper, Wilhelm

Historische Daten

2021 – Ein damals 24-Jähriger aus Somalia ersticht in einem Würzburger Kaufhaus drei Frauen. Auf der Flucht wird er von der Polizei mit einem Schuss ins Bein gestoppt. Der Mann war zuvor in psychiatrischer Behandlung.

1996 – Bei einem Bombenanschlag auf einen US-Luftwaffenstützpunkt in der saudi-arabischen Stadt Dhahran am Persischen Golf werden 19 Amerikaner getötet und weitere 547 Personen verletzt.

1991 – Slowenien und Kroatien erklären ihre Unabhängigkeit von Jugoslawien.

1876 – Unter Führung der Häuptlinge Sitting Bull und Crazy Horse schlagen amerikanische Ureinwohner der Sioux- und Cheyenne-Stämme am Little Bighorn (im heutigen US-Bundesstaat Montana) ein Regiment der 7. US-Kavallerie unter Oberstleutnant George Armstrong Custer.

1526 – Der Reichstag zu Speyer wird eröffnet. Die Versammlung beschließt, dass jeder Landesherr sich für oder gegen die Reformation entscheiden kann.

Geburtstage

1981 – Jan-Hendrik Jagla (45), deutscher Basketballspieler, 141 Spiele für die Nationalmannschaft

1976 – Lilly Becker (50), niederländisches Model, zweite Ehefrau von Boris Becker

1956 – Kirsten Harms (70), deutsche Theaterregisseurin, Intendantin der Deutschen Oper Berlin 2004-2011

1926 – Ingeborg Bachmann, österreichische Schriftstellerin und Lyrikerin («Der gute Gott von Manhattan», «Malina», «Das dreißigste Jahr»), gest. 1973

Todestage

2016 – Manfred Deix, österreichischer Karikaturist, Titelblätter und Zeichnungen für «Stern», «Spiegel», «Playboy», geb. 1949