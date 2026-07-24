Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. Juli 2026

Namenstag

Jakobus, Thea

Historische Daten

2025 – Der kriselnde Chiphersteller Intel kippt die Pläne für seine Riesenfabriken in Magdeburg mit bis zu 3.000 Jobs. Damit fehlt der Region eine angekündigte Investition von 30 Milliarden Euro, davon knapp 10 Milliarden Euro Subventionen aus Steuermitteln.

2001 – Für das Einkaufen in Deutschland gelten neue Spielregeln. Das Rabattgesetz von 1933 tritt offiziell außer Kraft. Damit sind Beschränkungen bei Preisnachlässen und Werbegeschenken ersatzlos gestrichen. Der Kunde darf die Preise frei aushandeln. Der Händler darf ihn mit höheren Rabatten und Geschenken locken.

1996 – Das Hamburger Oberlandesgericht verurteilt den Burda-Verlag wegen falscher Illustrierten-Berichte zur Zahlung von 180.000 Mark an Prinzessin Caroline von Monaco. Es ist die bis dahin höchste Entschädigung der deutschen Presserechtsgeschichte.

1966 – Auf der Autobahn Frankfurt-Köln in der Nähe von Limburg an der Lahn in Hessen durchbricht ein belgischer Reisebus ein Brückengeländer und stürzt auf eine Landstraße hinab. Dabei sterben 30 Kinder und 3 Erwachsene.

1961 – Bundesverkehrsminister Hans-Christoph Seebohm eröffnet den Kanaltunnel Rendsburg. Die 1280 Meter lange Unterquerung des Nord-Ostsee-Kanals ersetzt die bisherige Drehbrücke, ein berüchtigtes Nadelöhr im Nord-Süd-Verkehr.

Geburtstage

1986 – Barbara Meier (40), deutsches Model, Siegerin der zweiten Staffel der ProSieben-Castingshow «Germany's next Topmodel»

1975 – Linda Zervakis (51), deutsch-griechische Moderatorin («Tagesschau» 2013-2021)

1965 – Ina Müller (61), deutsche Kabarettistin, Sängerin und Moderatorin, Mitglied des Kabarett-Duos «Queen Bee» bis 2005, Solo-Album «48», Moderatorin der ARD-Talkreihe «Inas Nacht» seit 2007

1964 – Anne Applebaum (62), amerikanisch-polnische Historikerin, Journalistin und Autorin, Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2024

Todestage

2025 – Doris Gercke, deutsche Schriftstellerin («Bella Block»-Romane), geb. 1937