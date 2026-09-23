Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. September 2026

Namenstag

Gerhard, Rupert, Virgil

Historische Daten

2006 – Box-Weltmeister Arthur Abraham aus Berlin verteidigt in Wetzlar seinen IBF-Titel im Mittelgewicht trotz eines Kieferbruchs gegen den Kolumbianer Edison Miranda.

1996 – Die Öffnung des 2.500 Jahre alten Hasmonäischen Tunnels am Tempelberg in der Jerusalemer Altstadt löst schwere Zusammenstöße zwischen Palästinensern und Israelis aus. Zahlreiche Menschen kommen ums Leben.

1991 – Der frühere DDR-Spionagechef Markus Wolf stellt sich bei seinem freiwilligen Grenzübertritt von Österreich nach Deutschland den Behörden.

1991 – «Nevermind», das zweite Studioalbum der US-Rockband Nirvana, erscheint. Es zählt zu den weltweit meistverkauften Musikalben überhaupt.

1961 – Die neue Deutsche Oper in West-Berlin wird mit einer Aufführung von «Don Giovanni» von Wolfgang Amadeus Mozart eröffnet.

Geburtstage

1951 – Heinz Hoenig (75), deutscher Schauspieler («Das Boot», «Der große Bellheim», «Der Schattenmann»)

1946 – Uschi Obermaier (80), deutsche Exkommunardin und Fotomodell, Sex-Ikone der 68er-Studentenrevolte, Mitglied der Berliner «Kommune 1»

1941 – Linda McCartney, amerikanische Fotografin und Musikerin, langjährige Ehefrau von Paul McCartney, gest. 1998

1936 – Jim Henson, amerikanischer Puppenspieler und -erfinder, Film- und Fernsehproduzent («Sesamstraße», «Die Muppet-Show»), gest. 1990

Todestage

1541 – Paracelsus, Schweizer Arzt, Naturforscher und Philosoph, geb. 1493