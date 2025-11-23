Was geschah am 24. November?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. November 2025

Namenstag

Flora, Modestus

Historische Daten

2020 – Der US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals in seiner Geschichte auf mehr als 30.000 Punkte. Er spiegelt die Kursentwicklung von 30 der bedeutendsten Aktien der US-Börsen wider.

2015 – Türkische Abfangjäger schießen im Grenzgebiet zu Syrien einen russischen Su-24-Kampfbomber ab. Moskau bestreitet, dass die Maschine den türkischen Luftraum verletzt hat. Der Zwischenfall belastet die Beziehungen beider Länder.

1995 – Die Bevölkerung Irlands votiert bei einer Volksabstimmung mit knapper Mehrheit für die Zulassung der Ehescheidung. Am 27. Februar 1997 tritt die Aufhebung des seit 1937 bestehenden gesetzlichen Scheidungsverbotes in Kraft.

1985 – Bei der Explosion einer Autobombe auf dem Gelände des PX-Kaufhauses der US-Streitkräfte in der Innenstadt von Frankfurt am Main werden 35 Menschen – überwiegend Amerikaner – verletzt.

1965 – Mit einem Putsch beginnt im zentralafrikanischen Kongo die mehr als 30-jährige Herrschaft (bis 1997) des Diktators Mobutu Sese Seko.

Geburtstage

1970 – Jens Keller (55), deutscher Fußballspieler (VfL Wolfsburg, VfB Stuttgart) und -trainer (FC Schalke, FC Union Berlin)

1950 – Bernd Schadewald (75), deutscher Drehbuchautor und Regisseur («Der Hammermörder», «Schicksalsspiel»)

1940 – Hermann Otto Solms (85), deutscher Politiker und Ökonom, mehrfach Schatzmeister der FDP zwischen 1987 und 2020, Bundestagsvizepräsident 1998-2013, Fraktionsvorsitzender 1991-98

1940 – Reinhard Münchenhagen (85), deutscher Journalist und Moderator, NDR-TV-Show «DAS!»

Todestage

1990 – Helga Feddersen, deutsche Schauspielerin und Autorin (Drehbuch und Hauptrolle im Fernsehspiel «Vier Stunden von Elbe 1»), gründete in Hamburg das Theater am Holstenwall, geb. 1930