Was geschah am 24. März?

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. März 2025

Namenstag

Elias, Katharina

Historische Daten

2023 – Nach enttäuschenden Ergebnissen bestätigt der FC Bayern München die Freistellung von Trainer Julian Nagelsmann. Nachfolger wird Thomas Tuchel.

2020 – Die Olympischen Spiele in Tokio werden wegen der Corona-Pandemie ins Jahr 2021 verschoben.

2015 – Ein Flugzeug der Lufthansa-Tochter Germanwings zerschellt in den französischen Hochalpen, alle 150 Menschen an Bord kommen ums Leben. Die Ermittlungen ergeben, dass der Copilot den Airbus absichtlich gegen einen Berg gesteuert hat.

1980 – Der Erzbischof von San Salvador, Óscar Romero, wird während einer Messe von Angehörigen rechtsgerichteter Todesschwadronen erschossen.

1950 – In Wien wird der Raubmörder Johann Trnka am Würgegalgen hingerichtet. Es ist das letzte vollstreckte Todesurteil, das von einem österreichischen Gericht verhängt wurde. Am 1. Juli 1950 wird die Todesstrafe in Österreich abgeschafft.

Geburtstage

1975 – Albin Kurti (50), kosovarischer Politiker, Ministerpräsident seit 2021

1960 – Nena (65), deutsche Popsängerin («99 Luftballons», «Nur geträumt», «Wunder gescheh'n»)

1943 – Marika Kilius (82), deutsche Eiskunstläuferin, Weltmeisterin im Paarlauf zusammen mit Hans-Jürgen Bäumler 1963 und 1964, Silbermedaillen bei den Olympischen Winterspielen 1960 und 1964

1935 – Peter Bichsel (90), Schweizer Schriftsteller und Publizist («Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen», «Die Jahreszeiten»)

Todestage

2020 – Albert Uderzo, französischer Cartoonist, Zeichner und seit dem Tod von René Goscinny (1977) auch Texter der Comic-Serie «Asterix», geb. 1927