Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. Juni 2026

Namenstag

Dietger, Johannes

Historische Daten

2021 – In Surfside bei Miami (US-Bundesstaat Florida) stürzt ein zwölfstöckiges Wohnhaus teilweise ein. Dabei kommen 98 Menschen ums Leben.

2016 – Eine kommerzielle Förderung von Schiefergas mit der umstrittenen Fracking-Methode bleibt in Deutschland tabu. Der Bundestag billigt einen Kompromiss, der Probebohrungen zu wissenschaftlichen Zwecken erlaubt.

2011 – Das UN-Tribunal für den Völkermord von Ruanda verurteilt erstmals eine Frau wegen Völkermordes. Das Gericht im tansanischen Arusha verhängt eine lebenslange Haftstrafe gegen die ehemalige Frauenministerin Pauline Nyiramasuhuko wegen Beteiligung am Massenmord an den Tutsi im Jahr 1994.

1971 – Der Bundestag verabschiedet das erste Gesetz zur Verminderung von Luftverunreinigungen. Dadurch werden die Kraftstoffhersteller verpflichtet, den Bleigehalt des Benzins zu senken.

1901 – Die Galerie Vollard in Paris eröffnet die erste große Ausstellung des 19-jährigen spanischen Malers Pablo Picasso.

Geburtstage

1986 – Solange Knowles (40), amerikanische R&B-Sängerin, Schwester der R&B-Sängerin Beyoncé

1976 – Florian Weber (50), deutscher Fernsehmoderator («ARD-Buffett»)

1961 – Iain Glen (65), britischer Schauspieler («Game of Thrones», «Der lautlose Schrei», «Land der schwarzen Sonne»)

1911 – Juan Manuel Fangio, argentinischer Rennfahrer, fünfmaliger Formel 1-Weltmeister, gest. 1995

Todestage

1991 – Franz Hengsbach, deutscher Kardinal, Bischof von Essen 1958-1991, geb. 1910