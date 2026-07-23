Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. Juli 2026

Namenstag

Christine, Christophorus, Gerburg, Kinga, Siglind

Historische Daten

2025 – Ein seit Jahrzehnten schwelender Konflikt zwischen Thailand und Kambodscha eskaliert: Nach einem heftigen Schusswechsel an der Grenze setzt das thailändische Militär eigenen Angaben zufolge Kampfjets gegen kambodschanische Stellungen ein. Fünf Tage später tritt eine Waffenruhe in Kraft, für die sich unter anderem US-Präsident Donald Trump eingesetzt hatte.

2016 – Bei einem Musikfestival im fränkischen Ansbach zündet ein 27-jähriger Flüchtling aus Syrien eine Rucksackbombe und stirbt dabei. 15 Menschen werden verletzt. Dem Angreifer drohte die Abschiebung nach Bulgarien. Die Terrormiliz IS bekennt sich zu ihrem «Soldaten».

2001 – Simeon Sakskoburggotski, der frühere bulgarische König Simeon II., wird vom Parlament in Sofia zum neuen Ministerpräsidenten Bulgariens gewählt.

1911 – Der amerikanische Archäologe Hiram Bingham entdeckt auf einer Forschungsreise im Süden Perus in 2400 Metern Höhe die Ruinen der Inka-Stadt Machu Picchu.

1701 – Der Franzose Antoine Laumet, der später den Namen de La Mothe Cadillac annimmt, gründet eine erste Ansiedlung in dem Gebiet, das später zur Stadt Detroit wird. Ein Fort namens Pontchartrain soll den französischen Pelzhandel im Gebiet der Großen Seen vor Engländern und Irokesen schützen.

Geburtstage

1956 – Carmen Nebel (70), deutsche Fernsehmoderatorin (ZDF-Show «Willkommen bei Carmen Nebel»)

1956 – Hubertus Meyer-Burckhardt (70), deutscher Medienmanager und Film- und Fernsehproduzent, Moderator der «NDR Talk Show»

1941 – Ernst Elitz (85), deutscher Journalist (Moderator der politischen Fernsehjournale «Kennzeichen D» und «Pro & Contra»), Intendant des Deutschlandradios 1994-2009

1926 – Hans Günter Winkler, deutscher Springreiter, fünfmaliger Olympiasieger 1956-1976, gest. 2018

Todestage

1976 – Julius Döpfner, deutscher Kardinal, Erzbischof von München und Freising 1961-1976, geb. 1913