Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. Februar 2026

Namenstag

Ethelbert, Matthias

Historische Daten

2021 – Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte erteilt die ersten drei Sonderzulassungen für Corona-Tests zur Eigenanwendung durch Laien. Bei allen drei Selbsttests werden die Proben durch einen Abstrich im vorderen Nasenbereich entnommen.

1991 – Im Golfkrieg beginnen alliierte Truppen mit der Bodenoffensive gegen den Irak zur Rückeroberung Kuwaits.

1981 – In Großbritannien gibt der Buckingham-Palast offiziell die Verlobung von Prinz Charles und Diana Spencer (1961-1997) bekannt.

1971 – Das Bundesverfassungsgericht bestätigt in einem Grundsatzurteil das Verbot von Klaus Manns Buch «Mephisto – Roman einer Karriere». Es sieht das Persönlichkeitsrecht des verstorbenen Schauspielers und Intendanten Gustaf Gründgens verletzt.

1896 – Der französische Physiker Antoine Henri Becquerel berichtet erstmals über die von ihm entdeckte radioaktive Eigenstrahlung von Uran.

Geburtstage

1976 – Jan Koum (50), ukrainisch-amerikanischer Unternehmer und Milliardär, Mitgründer des Chatdienstes WhatsApp

1976 – Yuval Noah Harari (50), israelischer Historiker (Bestseller «Eine kurze Geschichte der Menschheit» und «Homo Deus»)

1956 – Judith Butler (70), amerikanische Philosophin («Das Unbehagen der Geschlechter»)

1926 – Erich Loest, deutscher Schriftsteller (Romane «Völkerschlachtdenkmal», «Zwiebelmuster»), gest. 2013

Todestage

2025 – Roberta Flack, amerikanische Popsängerin («Killing me Softly», «The First Time Ever I Saw Your Face»), geb. 1937