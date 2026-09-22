Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 23. September 2026

Namenstag

Linus, Thekla

Historische Daten

2001 – Der rot-grüne Senat verliert bei den Bürgerschaftswahlen in Hamburg die Mehrheit. Einen sensationellen Wahlerfolg erzielt mit 19,4 Prozent die erstmals angetretene Schill-«Partei Rechtsstaatlicher Offensive».

1991 – Das armenische Parlament ruft die Unabhängigkeit der Republik aus, nachdem sich die Mehrheit der Bevölkerung am 21. September 1991 im ersten Referendum der Landesgeschichte für diesen Schritt ausgesprochen hat.

1956 – Im Essener Mathias-Stinnes-Stadion findet das erste inoffizielle Länderspiel im Frauenfußball, damals Damenfußball genannt, in Deutschland statt. Die deutsche Elf gewinnt 2:1 gegen die Niederlande, obwohl der DFB im Jahr zuvor den Frauenfußball verboten hatte.

1846 – Der deutsche Astronom Johann Gottfried Galle entdeckt den Planeten Neptun nach einem Hinweis vom französischen Mathematiker und Astronomen Urbain Le Verrier.

1806 – Die «Lewis und Clark Expedition» trifft nach ihrer Forschungsreise durch den amerikanischen Westen wieder in St. Louis (Missouri) ein. Während der Reise entstand die erste zuverlässige Karte des «Wilden Westens».

Geburtstage

1986 – Gina-Lisa Lohfink (40), deutsches Model und Reality-TV-Star

1986 – Joana Mallwitz (40), deutsche Dirigentin, Chefdirigentin des Konzerthausorchesters Berlin seit 2023, Dirigentin des Jahres der Zeitschrift «Opernwelt» 2019

1946 – Brigitte Seebacher-Brandt (80), deutsche Publizistin (Biografie «Willy Brandt»), Ehefrau von Willy Brandt 1983 bis zu dessen Tod 1992

1925 – Hartmut von Hentig (101), deutscher Pädagoge und Bildungsreformer, Schöpfer der Laborschule und des Oberstufenkollegs in Bielefeld, rund 70 Buchveröffentlichungen («Wie hoch ist die Höhere Schule?»)

Todestage

2025 – Claudia Cardinale, italienische Schauspielerin («8 1/2», «Der Leopard», «Spiel mir das Lied vom Tod»), geb. 1938