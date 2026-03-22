Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 23. März 2026

Namenstag

Rebekka

Historische Daten

2006 – Die Spitzen des Leverkusener Chemiekonzerns Bayer und des Berliner Konzerns Schering einigen sich auf einen Zusammenschluss ihres Pharmageschäftes. Sitz der neuen Bayer Schering Pharma AG soll Berlin sein.

2001 – Die russische Raumstation «Mir» verglüht nach mehr als 15 Jahren Betriebszeit in der Erdatmosphäre. Die letzten Trümmer aus dem All gehen im Südpazifik nieder. Die «Mir» flog seit ihrem Start im Februar 1986 genau 86.331 Runden um den Erdball.

1966 – Bundeskanzler Ludwig Erhard wird als Nachfolger des zurückgetretenen Konrad Adenauer zum CDU-Vorsitzenden gewählt.

1956 – Neun Jahre nach der Unabhängigkeit wird die Islamische Republik Pakistan proklamiert.

1801 – Der russische Zar Paul, Sohn von Katharina der Großen, wird in Sankt Petersburg in seinem Schlafzimmer ermordet.

Geburtstage

1956 – Herbert Knaup (70), deutscher Schauspieler (ARD-Serie «Die Kanzlei», Rolle des Kommissars Kluftinger in den Kluftingerkrimis der ARD)

1956 – José Manuel Barroso (70), portugiesischer Politiker, EU-Kommissionspräsident 2004-2014, portugiesischer Ministerpräsident 2002-2004

1942 – Michael Haneke (84), österreichischer Regisseur und Drehbuchautor, Goldene Palme in Cannes 2009 für «Das weiße Band» und 2012 für «Liebe»

Todestage

2011 – Elizabeth Taylor, amerikanische Schauspielerin, zwei Oscars als beste Hauptdarstellerin: 1961 für «Telefon Butterfield 8», 1967 für «Wer hat Angst vor Virginia Woolf?», geb. 1932

1966 – Marie-Elisabeth Lüders, deutsche Politikerin (FDP) und Frauenrechtlerin, Namensgeberin des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses des Deutschen Bundestags, geb. 1878