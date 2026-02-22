Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 23. Februar 2026

Namenstag

Romana, Willigis

Historische Daten

2025 – Die Union mit Kanzlerkandidat Friedrich Merz gewinnt die Bundestagswahl mit Abstand (28,5 Prozent) vor der AfD (20,8). Die drittplatzierte SPD (16,4) stürzt auf ein historisches Tief. Grüne (11,6) und Linke (8,8) ziehen ebenfalls ins Parlament ein. BSW und FDP scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde.

2021 – Erstmals wird eine Frau Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz. Die Theologin Beate Gilles wird als Nachfolgerin von Pater Hans Langendörfer gewählt, der nach 24 Jahren in den Ruhestand getreten war.

2006 – Beim Einsturz einer Moskauer Markthalle unter tonnenschwerer Schneelast kommen 66 Menschen ums Leben.

1981 – Bewaffnete Einheiten der paramilitärischen Polizeieinheit Guardia Civil stürmen vor laufenden Kameras das spanische Parlament und nehmen die Abgeordneten als Geisel. Der Putsch scheitert, als sich König Juan Carlos in einer nächtlichen Fernsehansprache gegen den Umsturz stellt.

1941 – Einem Team um den amerikanischen Nuklearphysiker Glenn Seaborg gelingt der Nachweis des radioaktiven Elements Plutonium.

Geburtstage

1981 – Jan Böhmermann (45), deutscher Entertainer und Fernseh-Moderator («ZDF Magazin Royale»)

1978 – Lars Klingbeil (48), deutscher Politiker, Vizekanzler und Bundesfinanzminister seit 2025, Co-Vorsitzender der SPD seit 2021

1956 – Reinhold Beckmann (70), deutscher Fernseh-Moderator (ARD-Talkshow «Beckmann», SAT.1-Sportsendungen «ran», «ranissimo»)

1931 – Gustav-Adolf Schur (95), deutscher Radrennfahrer und Politiker, mehrfach Sportler des Jahres in der DDR, 1989 zum besten Sportler in 40 Jahren DDR gewählt, Mitglied des Bundestags für die PDS 1998-2002

Todestage

1996 – Helmut Schön, deutscher Fußballer und Fußballtrainer, als Bundestrainer (1964-1978) Europameister 1972 und Weltmeister 1974, geb. 1915