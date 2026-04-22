Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 23. April 2026

Namenstag

Adalbert, Georg, Gerhard

Historische Daten

2006 – Erstmals in der Geschichte der RTL-Quizshow «Wer wird Millionär?» hat nach Angaben des Fernsehsenders ein Kandidat betrogen und bekommt seinen Gewinn deshalb nicht ausgezahlt. Er hatte wegen falscher Angaben zu seiner Person regelwidrig ein zweites Mal an der Show teilnehmen können.

1991 – Das Bundesverfassungsgericht entscheidet, dass es keinen Anspruch auf Entschädigung für Grundstücke gibt, die vor Gründung der DDR von der sowjetischen Besatzungsmacht enteignet wurden. Die Anerkennung dieser Enteignungen im Einigungsvertrag sei verfassungsgemäß.

1976 – Der Palast der Republik wird auf dem Platz des ehemaligen Stadtschlosses in Ost-Berlin eröffnet.

1946 – Der Fahrzeughersteller Piaggio meldet die «Vespa» beim italienischen Patentamt an. Der Motorroller-Klassiker wird zunächst im Werk Pontedera in der Toskana gebaut.

1946 – In Berlin erscheint mit sowjetischer Lizenz die erste Ausgabe des Zentralorgans der SED. Die Tageszeitung «Neues Deutschland» wird das auflagenstärkste Blatt in der späteren DDR.

Geburtstage

1971 – Janek Rieke (55), deutscher Schauspieler («Lilys Geheimnis», «Härtetest», TV-Serie «Der Kriminalist»)

1961 – Dirk Bach, deutscher Schauspieler und Kabarettist (TV-Serie «Lukas», «Dirk Bach Show»), gest. 2012

1941 – Ray Tomlinson, amerikanischer Informatiker, Erfinder der E-Mail und des @-Zeichens, gest. 2016

1936 – Roy Orbison, amerikanischer Country- und Rocksänger («Oh Pretty Woman», «Only the Lonely»), gest. 1988

Todestage

2021 – Milva, italienische Sängerin («Zusammenleben», «Freiheit in meiner Sprache»), geb. 1939