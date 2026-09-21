Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. September 2026

Namenstag

Gunthild, Mauritius

Historische Daten

2011 – Papst Benedikt XVI. beginnt seinen ersten Staatsbesuch in Deutschland. Er wird in Berlin von Bundespräsident Christian Wulff begrüßt. Als erster Papst hält Benedikt eine Rede im Bundestag.

2006 – Bei einem schweren Unfall auf der Transrapid-Versuchsstrecke im Emsland sterben 23 Menschen, 11 weitere werden verletzt.

2001 – Dem Deutschen Thomas Künzel gelingt mehr als neun Wochen nach seiner Entführung in Kolumbien durch linke Farc-Rebellen die Flucht aus der Geiselhaft.

1986 – Die Sitcom «Alf» um einen vorlauten Außerirdischen hat im US-Fernsehen Premiere. Der zottelige Besucher vom Planeten Melmac bringt in der NBC-Serie das Leben der Familie Tanner gehörig durcheinander.

1981 – Der französische Hochgeschwindigkeitszug TGV fährt auf seiner Jungfernfahrt von Paris nach Lyon.

Geburtstage

1971 – Prinzessin Märtha Louise (55), norwegische Prinzessin, Tochter von König Harald V.

1966 – Erdogan Atalay (60), deutscher Schauspieler («Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei»)

1951 – Wolfgang Petry (75), deutscher Schlagersänger («Wahnsinn»)

1896 – Elisabeth Selbert, deutsche Juristin und Politikerin (SPD), als eine der «Mütter des Grundgesetzes», mitverantwortlich für die Formulierung in Artikel 3 GG «Männer und Frauen sind gleichberechtigt», gest. 1986

Todestage

2001 – Isaac Stern, amerikanischer Geiger, galt als einer der führenden Violinvirtuosen des 20. Jahrhunderts, geb. 1920