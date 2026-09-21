Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. September 2026
Namenstag
Gunthild, Mauritius
Historische Daten
2011 – Papst Benedikt XVI. beginnt seinen ersten Staatsbesuch in Deutschland. Er wird in Berlin von Bundespräsident Christian Wulff begrüßt. Als erster Papst hält Benedikt eine Rede im Bundestag.
2006 – Bei einem schweren Unfall auf der Transrapid-Versuchsstrecke im Emsland sterben 23 Menschen, 11 weitere werden verletzt.
2001 – Dem Deutschen Thomas Künzel gelingt mehr als neun Wochen nach seiner Entführung in Kolumbien durch linke Farc-Rebellen die Flucht aus der Geiselhaft.
1986 – Die Sitcom «Alf» um einen vorlauten Außerirdischen hat im US-Fernsehen Premiere. Der zottelige Besucher vom Planeten Melmac bringt in der NBC-Serie das Leben der Familie Tanner gehörig durcheinander.
1981 – Der französische Hochgeschwindigkeitszug TGV fährt auf seiner Jungfernfahrt von Paris nach Lyon.
Geburtstage
1971 – Prinzessin Märtha Louise (55), norwegische Prinzessin, Tochter von König Harald V.
1966 – Erdogan Atalay (60), deutscher Schauspieler («Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei»)
1951 – Wolfgang Petry (75), deutscher Schlagersänger («Wahnsinn»)
1896 – Elisabeth Selbert, deutsche Juristin und Politikerin (SPD), als eine der «Mütter des Grundgesetzes», mitverantwortlich für die Formulierung in Artikel 3 GG «Männer und Frauen sind gleichberechtigt», gest. 1986
Todestage
2001 – Isaac Stern, amerikanischer Geiger, galt als einer der führenden Violinvirtuosen des 20. Jahrhunderts, geb. 1920
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