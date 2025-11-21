Was geschah am 22. November?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. November 2025

Namenstag

Cäcilia

Historische Daten

2010 – Die Bundeswehr soll von 240.000 auf etwa 185.000 Soldaten verkleinert werden. Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) gibt in Dresden die ersten Eckpunkte seiner Reform bekannt. Die allgemeine Wehrpflicht soll ab Juli 2011 ausgesetzt werden.

2005 – Angela Merkel wird zur ersten deutschen Bundeskanzlerin gewählt. Die CDU-Vorsitzende erhält im Bundestag mit 397 Ja-Stimmen eine klare Mehrheit. An der Wahl beteiligen sich 612 der insgesamt 614 Abgeordneten.

2000 – Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe weist milliardenschwere Entschädigungsforderungen von Alteigentümern für die Enteignungen während der sowjetischen Besatzungszeit und in der DDR ab.

1995 – Die britische Serienmörderin Rosemary West wird wegen der Ermordung von zehn Frauen und Mädchen in ihrem «Horrorhaus» in der britischen Stadt Gloucester zu zehnmal lebenslanger Haft verurteilt.

1950 – Zum ersten Mal nach Ende des Zweiten Weltkriegs kommt es wieder zu einem Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft. In Stuttgart gewinnt Deutschland gegen die Schweiz mit 1:0.

Geburtstage

1965 – Mads Mikkelsen (60), dänischer Schauspieler («Casino Royale», «Tage des Zorns»)

1940 – Frank Duval (85), deutscher Komponist (zahlreiche Werke für TV-Produktionen), Schlagersänger («Angel of Mine») und Schauspieler

1940 – Terry Gilliam (85), amerikanischer Regisseur («Die Ritter der Kokosnuß», «Brazil»), Gründungsmitglied der britischen «Monty Python»-Gruppe

1890 – Charles de Gaulle, französischer Politiker und General, Staatspräsident 1958-69, während des Zweiten Weltkriegs vom englischen Exil aus Oberhaupt des französischen Widerstandes, gest. 1970

Todestage

2020 – Geert Müller-Gerbes, deutscher Journalist und Talkmaster (RTL-Verbrauchersendung «Wie Bitte?»), geb. 1937