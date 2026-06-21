Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. Juni 2026

Namenstag

Albin, Eberhard, John, Sighild, Thomas

Historische Daten

2025 – Die USA greifen an der Seite Israels in den Konflikt mit dem Iran ein und zerstören nach Angaben von US-Präsident Donald Trump Irans entscheidende Atomanlagen. Tarnkappenflieger sollen bunkerbrechende Bomben auf die unterirdische Uran-Anreicherungsanlage in Fordo abgeworfen haben.

1986 – Argentiniens Fußballstar Diego Maradona erzielt im WM-Viertelfinale in Mexiko-Stadt gegen England ein Tor regelwidrig mit dem ausgestreckten rechten Arm und erklärt anschließend, beteiligt gewesen seien sein Kopf und «die Hand Gottes». Kurz darauf schießt Maradona ein weiteres spektakuläres Tor. Es wird später zum Tor des Jahrhunderts gekürt.

1981 – Der demokratisch gewählte iranische Staatspräsident Abolhassan Bani-Sadr wird formell seines Amtes enthoben, nachdem er am Vortag vom Parlament für politisch unfähig erklärt worden war.

1941 – Unter dem Decknamen «Unternehmen Barbarossa» beginnt im Zweiten Weltkrieg der deutsche Überfall auf die Sowjetunion.

1906 – Haakon VII. (1872-1957), Prinz von Dänemark, wird in Trondheim zum König von Norwegen gekrönt.

Geburtstage

1991 – Jens-Frederik Nielsen (35), grönländischer Politiker, Regierungschef seit 2025

1966 – Emmanuelle Seigner (60), französische Schauspielerin («Venus im Pelz», «Die neun Pforten», «Bitter Moon») und Sängerin

1961 – Jimmy Somerville (65), britischer Popmusiker, in den 1980er Jahren Mitglied der Bands Bronski Beat (Remake des Disco-Hits «I Feel Love») und The Communards (Remake von «Don't Leave Me This Way»)

1901 – Luise Albertz, deutsche Politikerin (SPD), Vorsitzende des Petitionsausschusses im Bundestag 1949-1959 («Mutter der Bedrängten»), Oberbürgermeisterin von Oberhausen 1946-1948 und 1956-1979, gest. 1979

Todestage

2023 – Horst-Dieter Höttges, deutscher Fußballspieler, Deutscher Meister 1965 mit dem SV Werder Bremen, mit der Nationalmannschaft Europameister 1972 und Weltmeister 1974, geb. 1943