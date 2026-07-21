Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. Juli 2026

Namenstag

Verena

Historische Daten

2016 – Bei einem Amoklauf im Münchener Olympia-Einkaufszentrum erschießt ein 18-Jähriger neun Menschen. Es gibt Fehlalarme und Panik im ganzen Stadtgebiet. Auf der Flucht vor der Polizei tötet sich der Angreifer, ein Deutsch-Iraner, selbst. Er war ein Bewunderer des norwegischen Rechtsterroristen Anders Breivik.

2013 – Papst Franziskus trifft zum katholischen Weltjugendtag in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro ein. Für den Argentinier Jorge Mario Bergoglio ist es die erste Auslandsreise als Papst.

2011 – Der norwegische Rechtsterrorist Anders Behring Breivik tötet bei zwei Anschlägen insgesamt 77 Menschen. Er zündet zuerst eine Bombe im Osloer Regierungsviertel und erschießt dann 69 meist jugendliche Teilnehmer eines sozialdemokratischen Ferienlagers.

1986 – In London stimmt das Unterhaus mit 231 gegen 230 Stimmen für die Abschaffung der Prügelstrafe an den staatlichen Schulen Großbritanniens.

1946 – Im Kampf gegen die britische Mandatsmacht in Palästina sprengt eine jüdische terroristische Untergrundorganisation unter der Führung des späteren israelischen Regierungschefs Menachem Begin das Hauptquartier der britischen Mandatsverwaltung im Jerusalemer «King David»-Hotel in die Luft. Trotz vorheriger Warnungen wurde das Hotel nicht geräumt, 91 Menschen sterben.

Geburtstage

1961 – Ibo, deutscher Schlagersänger («Du oder keine», «Ich hab 'nen Bungalow in St. Nirgendwo»), gest. 2000

1946 – Mireille Mathieu (80), französische Schlager- und Chansonsängerin («Hinter den Kulissen von Paris», «Akropolis Adieu»)

1946 – Paul Schrader (80), amerikanischer Filmregisseur ( «Der Gejagte») und Drehbuchautor («Taxi Driver», «Mosquito Coast»)

1936 – Klaus Bresser (90), deutscher Fernsehjournalist, ZDF-Chefredakteur 1988-2000

Todestage

1996 – Tamara Danz, deutsche Sängerin, Frontfrau der DDR-Gruppe Silly («Bataillon d'Amour»), geb. 1952