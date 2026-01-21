Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. Januar 2026

Namenstag

Dietlind, Vinzenz

Historische Daten

2025 – In einem Aschaffenburger Park ersticht ein abgelehnter Asylbewerber aus Afghanistan unvermittelt einen kleinen Jungen und einen Mann. Im laufenden Bundestagswahlkampf entsteht eine heftige Debatte über die Asylpolitik. Der Täter wird nach einem Prozess im Oktober schuldunfähig in die Psychiatrie eingewiesen.

1991 – Irakische Bomber beginnen im Golfkrieg damit, 727 kuwaitische Ölquellen in Brand zu setzen und zu zerstören. Erst im November wird der letzte Brand gelöscht.

1971 – Hannes Linßen vom MSV Duisburg sieht die erste Gelbe Karte der Fußball-Bundesliga. Gelbe und Rote Karte waren zu Beginn der Rückrunde 1970/71 als Signale für Verwarnungen und Platzverweise eingeführt worden.

1946 – In der Eisenerz-Schachtanlage «Reichswerk» in Peine stürzt ein defekter Förderkorb mehrere hundert Meter in die Tiefe. 44 Kumpel kommen ums Leben, einer überlebt.

1506 – Der Einzug von 150 Schweizern unter ihrem Hauptmann Kaspar von Silenen in Rom gilt als Geburtsstunde der Päpstlichen Schweizergarde.

Geburtstage

1974 – Annette Frier (52), deutsche Schauspielerin und Komikerin (TV-Sendung «Die Wochenshow», «Danni Lowinski»)

1971 – Tim Mälzer (55), deutscher TV-Koch («Kitchen Impossible», «Schmeckt nicht, gibt’s nicht»)

1953 – Jim Jarmusch (73), amerikanischer Filmregisseur («Down by Law», «Night on Earth»)

1948 – Marianne Birthler (78), deutsche Politikerin, Leiterin der Stasiunterlagenbehörde 2000-2011

Todestage

1901 – Königin Victoria, britische Königin ab 1837, Kaiserin von Indien ab 1876, geb. 1819