Was geschah am 22. Dezember?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. Dezember 2024

Namenstag

Jutta, Marian

Historische Daten

2014 – Papst Franziskus übt bei seiner Weihnachtsansprache vor der römischen Kurie grundlegende Kritik an der Bürokratie im Vatikan. Der Pontifex prangert etwa «den spirituellen Alzheimer» und den «Terrorismus des Geschwätzes» an.

1999 – CDU-Generalsekretärin Angela Merkel fordert ihre Partei in einem Beitrag für die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» vor dem Hintergrund der Parteispendenaffäre auf, sich von Altbundeskanzler Helmut Kohl zu lösen.

1989 – Unter dem Jubel von mehr als 100.000 Menschen wird 28 Jahre nach dem Bau der Berliner Mauer das Brandenburger Tor wieder geöffnet.

1939 – Im Bahnhof Genthin in Brandenburg fährt der D-Zug Berlin-Neunkirchen/Saar auf den haltenden D-Zug Berlin-Köln auf. 196 Menschen kommen ums Leben, etwa 100 werden verletzt.

1894 – Wegen angeblichen Verrats militärischer Geheimnisse an das Deutsche Reich wird der jüdische französische Offizier Alfred Dreyfus von einem Militärgericht zu lebenslanger Verbannung auf die Teufelsinsel in Französisch-Guayana verurteilt («Dreyfus-Affäre»).

Geburtstage

1969 – Dagmar Hase (55), deutsche Schwimmerin, Olympiasiegerin 1992 über 400 Meter Freistil

1959 – Bernd Schuster (65), deutscher Fußballspieler, Europameister 1980

1949 – Maurice und Robin Gibb, britisch-australische Popmusiker, Bee Gees («How Deep Is Your Love»), gest. 2003 (Maurice) und 2012 (Robin)

1899 – Gustaf Gründgens, deutscher Schauspieler, Regisseur und Theaterintendant, bekannt für seine Rolle als Mephistopheles in Goethes «Faust», gest. 1963

Todestage

2014 – Joe Cocker, britischer Rocksänger («Unchain My Heart», «N’oubliez Jamais», «You Are So Beautiful»), geb. 1944