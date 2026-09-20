Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. September 2026

Namenstag

Matthäus

Historische Daten

2025 – Großbritannien, Kanada und Australien erkennen Palästina als Staat an. Damit haben mehr als 150 der 193 UN-Mitglieder einen palästinensischen Staat anerkannt. Mit Kanada und Großbritannien sind erstmals G7-Nationen dabei.

2001 – Bei einer Explosion in einem Chemiewerk nahe der südfranzösischen Stadt Toulouse sterben 31 Menschen, rund 4.500 werden verletzt.

1991 – Drei ostdeutsche Bürgerbewegungen konstituieren sich in Potsdam unter dem Namen «Bündnis 90» als Partei. 1993 erfolgt der Zusammenschluss mit den Grünen zur Partei «Bündnis 90/Die Grünen».

1991 – Eine deutliche Mehrheit des armenischen Volkes stimmt bei einem Referendum für die Unabhängigkeit ihrer Republik von der Sowjetunion. Zwei Tage später ruft das armenische Parlament die Unabhängigkeit aus.

1956 – Der Magistrat von Ost-Berlin beschließt den Wiederaufbau des im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigten Brandenburger Tores. Das Berliner Wahrzeichen steht auf Ost-Berliner Gebiet unmittelbar an der Sektorengrenze. Unter den Linden soll auch Karl Friedrich Schinkels Neue Wache wiederhergestellt werden.

Geburtstage

1996 – Thilo Kehrer (30), deutscher Fußballspieler (FC Schalke 04, Paris SG, 28 Länderspiele)

1971 – Karen Webb (55), TV-Moderatorin und Journalistin (ZDF-Frauenmagazin «ML Mona Lisa», ZDF-Boulevardmagazin «Leute heute»)

1936 – Jean Pütz (90), deutscher Fernsehjournalist, Moderator der WDR-Sendereihe «hobbythek» 1974-2004

1931 – Larry Hagman, amerikanischer Schauspieler («Dallas», «Bezaubernde Jeannie»), gest. 2012

Todestage

2016 – Klaus Harpprecht, deutscher Journalist und Schriftsteller, Berater und Redenschreiber von Kanzler Willy Brandt (SPD), geb. 1927