Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. September 2025

Namenstag

Matthäus

Historische Daten

2020 – Leon Draisaitl wird als erster deutscher Eishockey-Spieler zum wertvollsten Spieler in der amerikanischen Profiliga NHL gewählt.

2012 – Deutschlands einziger Tiefwasserhafen, der JadeWeserPort in Wilhelmshaven, wird eröffnet. Das Containerumschlagsunternehmen Eurogate will als Betreiber Frachter mit einem Tiefgang bis zu 16,5 Metern unabhängig von den Gezeiten abfertigen.

2003 – Die deutsch-amerikanische Raumsonde «Galileo» stürzt nach 14-jährigem Einsatz zur Erforschung des Jupiters und seiner Monde planmäßig in die Jupiter-Atmosphäre und verglüht.

2003 – Ministerpräsident Edmund Stoiber und die CSU erzielen erstmals eine Zweidrittelmehrheit der Sitze bei den Landtagswahlen in Bayern. Die CSU verbessert sich um 7,8 Punkte auf 60,7 Prozent.

1983 – Die amerikanische Kommunikationsbehörde FCC erteilt Motorola die Zulassung für das erste kommerzielle Mobiltelefon der Welt. Das Handy «DynaTAC 8000X» wiegt knapp 800 Gramm und ist 33 Zentimeter lang.

Geburtstage

1975 – Mario Czaja (50), deutscher Politiker, CDU-Generalsekretär 2022/23, Senator für Gesundheit und Soziales in Berlin 2011-2016

1955 – François Cluzet (70), französischer Schauspieler («Ziemlich beste Freunde»)

1950 – Bill Murray (75), amerikanischer Schauspieler und Komiker («Und täglich grüßt das Murmeltier», «Ghostbusters», «Lost in Translation»)

1950 – Hans Demant (75), deutscher Manager, Vorsitzender der Geschäftsführung von Opel 2004-2010

Todestage

1860 – Arthur Schopenhauer, deutscher Philosoph («Die Welt als Wille und Vorstellung»), geb. 1788