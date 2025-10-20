Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. Oktober 2025

Namenstag

Ursula

Historische Daten

2024 – Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) eröffnet ein neues Hauptquartier der Deutschen Marine in Rostock. Die Nato will damit ihre Verteidigungsbereitschaft in der Ostsee-Region stärken.

1985 – Günter Wallraff stellt sein Buch «Ganz unten» vor, in dem er über seine Erfahrungen in der Rolle eines türkischen Leiharbeiters berichtet.

1950 – Die Genfer Konventionen zum Schutz von Soldaten und Zivilisten bei kriegerischen Auseinandersetzungen treten in Kraft.

1805 – In der Seeschlacht bei Kap Trafalgar an der Südküste Spaniens besiegt die britische Flotte unter Admiral Nelson die französisch-spanische Flotte. Großbritannien kann seine Vorherrschaft zur See sichern.

1680 – König Ludwig XIV. gründet die Comédie-Française, heute Frankreichs berühmtestes Theater.

Geburtstage

1980 – Kim Kardashian (45), amerikanischer Fernsehstar und Model

1976 – Andrew Scott (49), irischer Schauspieler («Sherlock», «Ripley»)

1958 – Udo Wachtveitl (67), deutscher Schauspieler (Münchner «Tatort»-Kommissar Franz Leitmayr)

1940 – Manfred Mann (85), britischer Popmusiker («Mighty Quinn», «My Name Is Jack», «Ha! Ha! Said The Clown»)

Todestage

2010 – Loki Schmidt, deutsche Botanikerin, Ehefrau von Altbundeskanzler Helmut Schmidt, geb. 1919