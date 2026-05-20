Was geschah am 21. Mai?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. Mai 2026

Namenstag

Hermann, Konstantin

Historische Daten

2006 – Montenegro trennt sich von Serbien und wird unabhängig. Das entscheiden die Montenegriner in einer Volksabstimmung.

2006 – Schauspieler Wayne Carpendale gewinnt gemeinsam mit seiner Tanzlehrerin Isabel Edvardsson die erste Staffel der RTL-Tanz-Show «Let's Dance».

1996 – Beim Untergang des Fährschiffes «Bukoba» auf dem Victoriasee in Ostafrika kommen mindestens 500 Menschen ums Leben.

1991 – Der Präsident der indischen Kongress-Partei Rajiv Gandhi fällt bei einer Wahlkampfveranstaltung einem Bombenanschlag zum Opfer. Er war als Nachfolger seiner ermordeten Mutter Indira Gandhi von 1984 bis 1989 Premierminister des Landes.

1871 – Als erste Bergbahn Europas nimmt die Zahnradbahn von Vitznau aus auf die Rigi, ein Schweizer Bergmassiv, ihren Betrieb auf.

Geburtstage

1981 – Max Mutzke (45), deutscher Rock- und Popsänger, Platz acht beim Eurovision Song Contest 2004 in Istanbul mit «Can’t Wait Until Tonight»

1976 – Carlo Ljubek (50), deutscher Schauspieler (Netflix-Serie «Schlafende Hunde», neuer «Tatort»-Kommissar in München ab 2026)

1946 – Erwin Kostedde (80), deutscher Fußballspieler (Kickers Offenbach, Werder Bremen)

1471 – Albrecht Dürer, deutscher Maler und Zeichner («Selbstbildnis im Pelzrock»), gest. 1528

Todestage

1976 – Friedrich Bischoff, deutscher Schriftsteller («Die goldenen Schlösser»), Wegbereiter des Hörspiels, Rundfunkintendant des Südwestfunks 1946-1965, geb. 1896