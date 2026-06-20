Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. Juni 2026

Namenstag

Alban, Aloisius, Radulf

Historische Daten

2021 – Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eröffnet in Berlin das umstrittene Dokumentationszentrum der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Über das Schicksal der Deutschen als einem Schwerpunkt der Ausstellung gab es Differenzen.

1996 – Der Bundestag beschließt eine Lockerung der Ladenschlusszeiten. Vom 1. November an dürfen Geschäfte werktags bis 20.00 Uhr und samstags bis 16.00 Uhr öffnen.

1996 – Papst Johannes Paul II. trifft in Paderborn zu seinem ersten Besuch im vereinten Deutschland ein.

1966 – Der Kindermörder Jürgen Bartsch wird in Velbert bei Essen verhaftet. Der 19-jährige gesteht, vier Jungen ermordet und ihre Leichen zerstückelt zu haben.

1931 – Der «Schienenzeppelin», ein Triebwagen mit Luftschraubenantrieb, fährt mit 230 km/h Höchstgeschwindigkeit die Bahnstrecke Hamburg-Berlin in 98 Minuten.

Geburtstage

1951 – Nils Lofgren (75), amerikanischer Rockmusiker («I Came To Dance»)

1946 – Maurice Saatchi (80), britischer Werbemanager und Politiker, Mitbegründer der Werbeagentur Saatchi & Saatchi 1970, Co-Vorsitzender der Konservativen 2003-2005

1941 – Liz Mohn (85), deutsche Unternehmerin, zweite Frau von Reinhard Mohn (Bertelsmann)

1826 – Georg von Neumayer, deutscher Polarforscher und Geophysiker, nach ihm ist die deutsche Antarktis-Forschungsstation Neumayer III benannt, gest. 1909

Todestage

1996 – Gerhard Wendland, deutscher Schlagersänger, einer der erfolgreichsten und beliebtesten Schlagersänger der Wirtschaftswunderjahre («Das machen nur die Beine von Dolores»), geb. 1916