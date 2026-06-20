Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. Juni 2026
Namenstag
Alban, Aloisius, Radulf
Historische Daten
2021 – Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eröffnet in Berlin das umstrittene Dokumentationszentrum der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Über das Schicksal der Deutschen als einem Schwerpunkt der Ausstellung gab es Differenzen.
1996 – Der Bundestag beschließt eine Lockerung der Ladenschlusszeiten. Vom 1. November an dürfen Geschäfte werktags bis 20.00 Uhr und samstags bis 16.00 Uhr öffnen.
1996 – Papst Johannes Paul II. trifft in Paderborn zu seinem ersten Besuch im vereinten Deutschland ein.
1966 – Der Kindermörder Jürgen Bartsch wird in Velbert bei Essen verhaftet. Der 19-jährige gesteht, vier Jungen ermordet und ihre Leichen zerstückelt zu haben.
1931 – Der «Schienenzeppelin», ein Triebwagen mit Luftschraubenantrieb, fährt mit 230 km/h Höchstgeschwindigkeit die Bahnstrecke Hamburg-Berlin in 98 Minuten.
Geburtstage
1951 – Nils Lofgren (75), amerikanischer Rockmusiker («I Came To Dance»)
1946 – Maurice Saatchi (80), britischer Werbemanager und Politiker, Mitbegründer der Werbeagentur Saatchi & Saatchi 1970, Co-Vorsitzender der Konservativen 2003-2005
1941 – Liz Mohn (85), deutsche Unternehmerin, zweite Frau von Reinhard Mohn (Bertelsmann)
1826 – Georg von Neumayer, deutscher Polarforscher und Geophysiker, nach ihm ist die deutsche Antarktis-Forschungsstation Neumayer III benannt, gest. 1909
Todestage
1996 – Gerhard Wendland, deutscher Schlagersänger, einer der erfolgreichsten und beliebtesten Schlagersänger der Wirtschaftswunderjahre («Das machen nur die Beine von Dolores»), geb. 1916
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