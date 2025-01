Was geschah am 21. Januar?

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. Januar 2025

Namenstag

Agnes, Meinrad

Historische Daten

2020 – Der erste Coronavirus-Fall in den USA wird publik. Der betroffene Mann war nach Behördenangaben von einer Reise in die chinesische Stadt Wuhan am 15. Januar in die Westküstenmetropole Seattle zurückgekehrt.

2005 – Der Fußball-Schiedsrichter Robert Hoyzer tritt zurück. Am 27. Januar gibt der damals 25-jährige Berliner zu, von ihm geleitete Pokal- und Zweitliga-Spiele manipuliert zu haben.

1990 – Der frühere DDR-Staats- und Parteichef Egon Krenz wird aus der SED-PDS ausgeschlossen.

1985 – Der Enkel des Verlegers Axel Springer, Axel Sven Springer, wird in der Schweiz entführt. Obwohl das Lösegeld nicht gezahlt wird, lassen die Kidnapper ihr Opfer nach 60 Stunden frei.

1950 – Der Deutsche Fußballbund wird nach dem Zweiten Weltkrieg offiziell wiedergegründet.

Geburtstage

1955 – Jeff Koons (70), amerikanischer Künstler («Balloon Dog», «Inflatable Flower and Bunny»)

1950 – Billy Ocean (75), britischer Popmusiker und -sänger («Get Outta My Dreams, Get Into My Car», «When The Going Gets Tough, The Tough Get Going»)

1945 – Peter Konwitschny (80), deutscher Opernregisseur, mehrfach als Regisseur des Jahres und für die Inszenierung des Jahres ausgezeichnet vom Magazin «Opernwelt»

1930 – Günter Lamprecht, deutscher Schauspieler, («Berlin Alexanderplatz»), gest. 2022

Todestage

1950 – George Orwell, britischer Schriftsteller («1984», «Farm der Tiere»), geb. 1903