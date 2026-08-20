Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. August 2026

Namenstag

Gratia, Pius

Historische Daten

1986 – Eine Kohlendioxid-Blase, die aus dem Nyos-See in Kamerun aufsteigt, erstickt binnen Sekunden im weiten Umkreis alles Leben. 1.700 Menschen sterben.

1926 – Die im Juni entstandene Daimler-Benz AG meldet ihr Markenzeichen an: Dreizackiger Stern, Lorbeerkranz, dazu die Wörter Mercedes und Benz. Heute zählt Mercedes-Benz zu den bekanntesten und wertvollsten Marken weltweit.

1911 – Leonardo da Vincis Gemälde «Mona Lisa» wird aus dem Pariser Kunstmuseum Louvre gestohlen. Zwei Jahre später taucht das Kunstwerk in Florenz wieder auf.

1831 – Der Sklave Nat Turner initiiert in den Baumwollplantagen von Virginia einen Aufstand gegen die Plantagenbesitzer. Mehr als 70 Männer schließen sich ihm an. Etwa 60 Weiße werden getötet. Nach anderthalb Tagen wird die Rebellion niedergeschlagen. Nat Turner wird zum Tode verurteilt und im November 1831 gehängt.

1526 – Alonso de Salazar sichtet als erster Europäer ein Atoll der Marshallinseln im Westpazifik.

Geburtstage

1988 – Robert Lewandowski (38), polnischer Fußballspieler, Bayern München 2014-2022

1986 – Usain Bolt (40), jamaikanischer Leichtathlet (Sprint), vielfacher Olympiasieger und Weltmeister

1956 – Kim Cattrall (70), britische Schauspielerin (TV-Serie «Sex and the City»)

1936 – François Pinault (90), französischer Unternehmer, Gründer und Großaktionär des Luxusgüterkonzerns Pinault-Printemps-Redoute

Todestage

2021 – Don Everly, amerikanischer Country-Musiker, Bandmitglied der Everly Brothers («Wake Up Little Susie», «Crying In The Rain», «Love Hurts»), geb. 1937