Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. September 2026

Namenstag

Eustachius, Giovanni, Warin

Historische Daten

2025 – Ein Cyberangriff legt die elektronischen Systeme für die Abfertigung von Passagieren und Gepäck an mehreren europäischen Flughäfen lahm. In Berlin werden noch Tage später Tausende Teilnehmer des Marathons in langen Warteschlangen bei der Heimreise behindert.

2001 – US-Präsident George W. Bush bereitet die USA in einer Rede vor dem Kongress auf einen langen Krieg gegen den Terror vor. Die Taliban-Führung in Afghanistan macht er mitverantwortlich für die Terroranschläge vom 11. September.

1996 – In einer Urabstimmung sprechen sich die Mitglieder des westdeutschen PEN-Clubs für eine Vereinigung mit dem ostdeutschen Pendant des Schriftstellerverbands aus. Um die Vereinigung hatten die West-Autoren sieben Jahre lang gestritten. Dem Ost-PEN war eine zu große Nähe zu den DDR-Machthabern vorgeworfen worden.

1951 – Der «Interzonenhandel» zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR wird durch das «Berliner Abkommen» geregelt.

1946 – Im südfranzösischen Cannes findet zum ersten Mal das Internationale Filmfestival («Festival International du Film») (bis 5. Oktober) statt.

Geburtstage

1971 – Julia Westlake (55), deutsche Moderatorin («NDR Talk Show»)

1951 – Rudi Seliger (75), deutscher Fußballspieler, MSV Duisburg 1971-1983

1941 – Philipp Vandenberg (85), deutscher Schriftsteller («Sixtinische Verschwörung»)

1831 – Hedwig Dohm, deutsche Schriftstellerin und Frauenrechtlerin («Die wissenschaftliche Emancipation der Frauen»), gest. 1919

Todestage

2001 – Karl-Eduard von Schnitzler, deutscher Journalist, Moderator des DDR-Fernsehmagazins «Der Schwarze Kanal», geb. 1918