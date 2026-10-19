Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. Oktober 2026

Namenstag

Vitalis, Wendelin

Historische Daten

2021 – Bundesbank-Präsident Jens Weidmann tritt aus «persönlichen Gründen» zum Jahresende zurück. Seit 2011 im Amt, hatte der 53-Jährige immer wieder die lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank kritisiert.

2011 – Die baskische Untergrundorganisation ETA sagt sich von der Strategie des Terrors los. 43 Jahre kämpfte die ETA für einen von Spanien unabhängigen baskischen Staat. Bei rund 3.000 Anschlägen starben 857 Menschen.

2011 – Die mehr als vier Jahrzehnte dauernde Herrschaft von Libyens Machthaber Muammar al-Gaddafi ist endgültig vorbei. Zwei Monate nach seinem Sturz wird er in seiner Heimatstadt Sirte von Milizionären getötet.

2001 – Im Kampf gegen das Talibanregime in Afghanistan liefern sich US-Spezialkommandos erstmals Bodenkämpfe mit Milizen der islamistischen Terrorgruppe.

1971 – Dem deutschen Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) wird – insbesondere für seine Ostpolitik – der Friedensnobelpreis zugesprochen.

Geburtstage

1966 – John von Düffel (60), deutscher Autor und Dramaturg («Vom Wasser»)

1966 – Stefan Raab (60), deutscher TV-Moderator («TV total»), Musiker («Wadde hadde dudde da?», «Maschendrahtzaun») und Musikproduzent

1956 – Danny Boyle (70), britischer Regisseur, «The Beach», «Trainspotting», «Slumdog Millionär»

1946 – Elfriede Jelinek (80), österreichische Schriftstellerin («Lust», «Die Klavierspielerin», «Die Liebhaberinnen»), Literaturnobelpreis 2004

Todestage

2016 – Junko Tabei, japanische Bergsteigerin, 1975 die erste Frau auf dem Gipfel des Mount Everest, geb. 1939